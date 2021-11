Les properes eleccions andaluses podrien celebrar-se al juny o l'octubre del 2022, segons Moreno

Juanma Moreno @ep





El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno , ha situat aquest dimarts les properes eleccions autonòmiques al juny o octubre del 2022.





"Entre octubre i juny seran les eleccions autonòmiques", ha dit el president en una entrevista amb Canal Sur TV (CSTV), on ha insistit que la seva voluntat és esgotar la legislatura que, tècnicament, "acaba a l'estiu", ja que l'agost no és un mes hàbil en activitat parlamentària i, al setembre, es "dissoldria" el Parlament.





Preguntat sobre si el maig seria un bon mes per a la celebració de les eleccions autonòmiques, el president ha indicat de manera espontània que octubre "també pot ser un bon mes" i, tot seguit, també ha parlat del juny , un mes en què arriba l'estiu i on la gent veu les "coses d'una altra manera", en definitiva, amb els dies més llargs i el bon temps.





En concret, el president ha assenyalat textualment que: "Entre octubre i juny" seran les properes eleccions autonòmiques. A més, ha posat l'accent que la situació de la pandèmia del coronavirus també pot influir en la data electoral, ja que potser cal avançar els comicis per agafar "fortalesa" per afrontar el que vingui per davant.