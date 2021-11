Un ciclista rep desenes de perdigonades en ser confós amb un conill

Un ciclista - @Pixabay





Un ciclista d'Alacant ha hagut de ser atent pels serveis d'emergències després de rebre desenes de perdigonades en ser confós amb un conill per part d'un caçador.





Segons han revelat fonts policials, el ciclista està fora de perill, recuperant-se de les ferides de l'accident que es va produir diumenge mentre pedalejava a la partida d'Orgègia.





L'home va veure dos caçadors a prop d'on era i poc després va rebre perdigonades per part d'un tercer, que li va disparar com a mínim un cartutx. El ciclista, amb ferides a la zona lumbar, cames i natja, va haver de trucar al 112 per demanar ajuda i va ser atès per la Unitat de Partides Rurals de la Policia Local d'Alacant.





El caçador, que tenia tota la documentació en regla, va explicar que va confondre el moviment del ciclista amb el d'un conill i va afirmar haver-li disparat un cartutx ple de perdigons. Ara es decidirà si s'ha d'investigar el cas.