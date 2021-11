Calviño veu "bona disposició" als agents socials per acordar la reforma laboral "com més aviat millor"

Nadia Calviño @ep





La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño , ha afirmat aquest dimarts que hi ha "bona disposició" i una actitud "positiva i constructiva" als agents socials per aconseguir un acord sobre la reforma laboral" com més aviat millor".





A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calviño ha recordat que "s'han intensificat" les reunions de la taula de diàleg social de reforma laboral (aquesta setmana hi haurà tres reunions, la primera aquesta mateixa tarda) i que l'objectiu del Govern segueix sent el de tenir aprovada aquesta norma abans de final d'any perquè entri en vigor a començaments de 2022.





" Tots els agents socials són conscients que ens juguem molt ", ha subratllat Calviño, per a qui "el que és desitjable" és que s'aconsegueixi un acord entre les tres parts, és a dir, Govern, sindicats i empresaris.





"Jo confio que aquesta actitud responsable i constructiva sigui la que guiï els nostres treballs en les properes setmanes", ha manifestat la vicepresidenta primera.