4.500 persones es manifesten a Barcelona contra les condicions dels interins

Unes 4.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona per protestar contra la temporalitat dels funcionaris interins i el decret aprovat pel Govern per regularitzar-ne la situació, en el marc d'una jornada de vaga d'interins convocada per la Taula sindical de Catalunya.





Manifestació d'aquest dimarts @ep





Els participants s'han congregat a la plaça d'Urquinaona i han començat a caminar a les 12.47 hores, quan l'organització ha fet detonar uns petards que han iniciat la manifestació.





Han baixat el carrer Via Laietana, per on han seguit detonant petards i han alliberat fum de color negre i vermell al crit de 'Cap interina al carrer, els que hi som ens quedem' ('Cap interina al carrer, les que estem ens quedem').





També han cridat 'Iceta, cretí, treballa d'interí' ('Iceta, cretino, treballa d'interí') i 'Les oposicions no són la solució' ('Les oposicions no són la solució'), entre altres consignes.

Aquesta ha estat la principal manifestació de la jornada de vaga per les condicions laborals dels interins de la Generalitat, que fins a les 12 hores ha tingut un seguiment del 10% segons els sindicats i del 2,85% segons el Govern.





FOMENT DEL TREBALL I CC.OO. DE CATALUNYA





Els manifestants han parat davant de Foment del Treball, on han alliberat més fum de color i un home amb la cara tapada ha escrit a la paret 'Fixesa ja' ('Fijeza ya').





La manifestació s'ha tornat a aturar a la plaça de l'Àngel just abans d'arribar a la seu de CCOO. de Catalunya, on s'han sentit càntics de 'Prou de pactes i traïcions, UGT i Comissions' ('Prou pactes i traïcions, UGT i Comissions'), entre d'altres, a més de la detonació de més petards.





En aquest moment, un grup de persones s'ha dirigit just davant de la seu, ha alliberat més fum i ha escrit a les parets 'esquirols' ('esquirols'), 'venuts' ('venuts'), i 'sou la vergonya del sindicalisme' ('sou la vergonya del sindicalisme'), entre altres

.

Han seguit pel carrer de Jaume I, fins a arribar a la Generalitat, on han detonat els darrers petards, han parlat membres dels sindicats convocants i han llegit un manifest conjunt en què han demanat l'estabilització dels treballadors en situació de temporalitat.





A la plaça s'hi han reunit unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, mentre que el conjunt de la protesta ha sumat 4.500 manifestants.





Després de la lectura, l'organització ha donat per finalitzada la manifestació a les 14.37 hores i els participants s'han començat a dispersar.





IAC I INTERSINDICAL





En declaracions als mitjans, la portaveu de la IAC, Assumpta Barbens, ha explicat que el projecte de llei no estabilitza la situació laboral dels treballadors, sinó de les places, cosa que pot comportar "que moltes interines es quedin al carrer" .





Per part seva, el secretari general de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IACT), Sergi Perelló, ha explicat que la proposta de decret pot generar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) "més gran del mercat laboral del país" perquè centenars de milers de persones poden quedar afectades.





Han estat convocades per la Confederació General del Treball (CGT), la Confederació Nacional del Treball (CNT), les Comissions de Base (CoBas), la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IACT) i la Solidaritat Obrera (SO).





El 28 d'octubre passat ja es va fer una vaga d'interins amb el mateix motiu que va aconseguir un seguiment del 18% segons sindicats i del 7,3% segons la Generalitat, mentre que 10.000 persones es van manifestar a la plaça Urquinaona de Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona.