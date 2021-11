El Govern central restringeix els vols des del con sud d'Àfrica a partir de dijous i fins al 15 de desembre

Aeroport del Prat, a Barcelona @ep





El Govern ha anunciat aquest dimarts la restricció dels vols procedents del con sud d' Àfrica a partir de dijous que ve i fins al 15 de desembre després de l'aparició en aquesta regió de la nova variant de la COVID-19 , òmicron, de la qual ja s'han detectat com a mínim un cas a Espanya.





Segons ha explicat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez , al final del Consell de Ministres, els vols procedents d'aquests països quedaran restringits només als que transportin espanyols o andorrans o per a aquells en escala a altres països fora de l'espai Schengen, sense que els passatgers puguin abandonar la zona de trànsit.





La mesura, que entrarà en vigor a les 0.00 hores del 2 de desembre i estarà vigent fins a les 24.00 hores del 15 de desembre, és un pas més per evitar la propagació de la nova variant a Espanya, després que el Govern acordés l'exigència de guardar quarantena durant deu dies als que arribin procedents de Botswana, Esuatini, Lesoto, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Zimbabwe .





Rodríguez ha ressaltat precisament la rapidesa amb què ha actuat el Govern després de conèixer-se l'aparició d'òmicron, amb mesures adoptades des de divendres mateix.





Així, ha subratllat que les persones procedents d'aquests països, a més de guardar quarantena, han de presentar el certificat COVID i una PCR negativa i sotmetre's a un test d'antígens en arribar als aeroports espanyols. "Ha estat gràcies a la celeritat en aquests protocols com s`ha detectat el primer cas de la variant" a Espanya, ha ressaltat.





CRIDA A LA RESPONSABILITAT





D'altra banda, la portaveu ha fet una crida als espanyols davant la proximitat del pont a donar mostres de la mateixa responsabilitat exhibida fins ara i que ha fet que Espanya sigui un dels països amb més índexs de vacunació i que actualment sigui el de "menor incidència del nostre entorn".





En aquest sentit, ha apostat per mantenir "la recepta de l'èxit" que no ha estat altra que vacunació i màscara en un moment en què "anem a buscar la tercera dosi" i esperem poder "avançar en vacunació infantil" cap a mitjans de desembre . Si seguim com fins ara, ha sostingut Rodríguez, podrem "abordar amb la major normalitat possible el proper Nadal".





Alhora, la portaveu ha reiterat el compromís "amb una vacunació solidària" des del convenciment que per vèncer el virus "és necessari el compromís de tots".





Rodríguez ha tret pit que Espanya és "el cinquè país en termes absoluts en donació de vacunes" a nivell mundial i ja ha donat 40 milions , més enllà dels pronòstics inicials, i s'encamina a la meta d'arribar als 50 milions a el primer trimestre del 2022.





Aquesta és la segona vegada que el Govern suspèn els vols amb Sud-àfrica com a mesura de prevenció davant de l'aparició d'una nova variant. Ja va fer el mateix entre febrer i principis de setembre en una mesura que aleshores també es va fer extensible al Brasil, on també s'havia detectat una altra variant.