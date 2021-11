Qatar assegura que permetrà l'entrada de la comunitat LGTBI al mundial del 2022

@EP





Qatar continua estant al focus internacional davant l'arribada del mundial de futbol de l'any que ve. Per això, el director del comitè organitzador del Mundial ha estat molt clar i ha assegurat que Qatar serà un país tolerant i que permetrà l'entrada de persones LGTBI als partits.





Al Khater, president del comitè organitzador, també ha afirmat que s'ha estat injust amb el país i la manera com van obtenir l'organització de la copa del món. Tot i això, creu que quan els espectadors i els assistents arribin i se sentin segurs als estadis i durant els dos mesos tot canviarà.





"Sabem que el Mundial té Qatar al punt de mira i ja ho hem vist en el passat, però si és una cosa que pot servir per arribar a un canvi, hi estem", ha comentat Al-Khater per intentar tancar el tema.







Tot i això, també el focus està posat sobre les denúncies d'Amnistia Internacional contra els abusos que pateixen els treballadors. Des del moment que es van començar a construir els estadis, moren uns 12 migrants cada dia i es cataloguen com a morts naturals.





Sembla que les condicions a Qatar podrien canviar amb l'arribada del mundial del 2022, però la realitat és que les organitzacions de Drets Humans segueixen insistint que dins del país la llei antihomosexuals continua sent present. Una llei que actualment condemna una persona homosexual a cinc anys de presó com a mínim.