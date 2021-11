L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa restringeix visites per un brot de Covid-19

Hospital Verge de la Cinta @wikipedia





S'ha registrat un brot de Covid-19 a l' Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que ha obligat a restringir les visites als pacients. Segons informa 3/24, s'està fent un cribratge massiu a tots els usuaris i professionals afectats.





De moment, el centre sí que deixa ingressar els acompanyants dels malalts, encara que recomana que siguin persones vacunades o que tinguin alguna simptomatologia.





Els pacients de consultes externes i Urgències hauran d'acudir a l'hospital sols, exceptuant els casos en què requereixen un acompanyant com a malalts dependents, menors, parts o urgències severes.





L'horari de visites dels pacients hospitalitzats és de 13.00 a 16.00 hi de 19.00 a 21.00 h, excepte els menors que pot estar acompanyats les 24 hores.





De moment, no hi ha informació sobre el número d'afectats per aquest brot.