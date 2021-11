El metro de Barcelona farà servir electricitat d'origen renovable a partir del 2022

@EP





El Metro de Barcelona ha contractat electricitat d'origen renovable per als propers dos anys després d'adjudicar la licitació. Transports Metropolitans de Barcelona ha resolt per concurs públic la contractació d'aquest subministrament elèctric per a la xarxa de metro que utilitzarà 275 gigawatts hora anuals, per un import d'uns 50 milions d'euros.





Gràcies a aquest acord, les cinc línies convencionals del metro i les automàtiques faran servir aquest nou sistema d'electricitat d'origen renovable. Lògicament, l'energia elèctrica és bàsica perquè es puguin donar els serveis de metro i que la gent es pugui desplaçar. L'oferta que ha guanyat la licitació ha estat l'Endesa, ja que era la que més avantatges produïa econòmicament.





Aquesta licitació té com a objectiu aconseguir unes millors condicions de contractació possibles a cada moment i poder maximitzar els recursos existents i reduir al mínim els costos. Amb aquesta licitació han aconseguit que el preu s'ajusti a l'evolució diària i horària del mercat.