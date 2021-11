Junts insta a ERC i la CUP a fer una coalició per modificar el projecte de Llei Audiovisual

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales /@EP







La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha apel·lat aquest dimarts a ERC i CUP a coordinar-se a Madrid i a pactar conjuntament esmenes al projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual del Govern que garanteixin la presència del català a totes les plataformes.





Així ho ha manifestat en roda de premsa a la Cambra després de conèixer-se que les plataformes de contingut audiovisual Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video no hauran de complir la quota del 6% de contingut en català, èuscar o gallec als seus catàlegs, en aplicar-se el principi de país d'origen que estableix la Directiva europea.





La quota del 6% de contingut en aquestes llengües es va introduir 'in extremis' a la llei de Comunicació Audiovisual a conseqüència d'un pacte entre el Govern i ERC en el marc de les negociacions per aconseguir el suport dels republicans per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022.





"El Govern de Pedro Sánchez i d'Unidas Podemos ha tornat a enganyar i ignorar les peticions de partits, institucions i empreses catalanes, prometent unes quotes que no ha fet efectives al projecte de llei", ha lamentat.





Per això, ha apel·lat a les forces independentistes a coordinar-se a Madrid perquè "23 diputats junts tenen més força que 23 diputats separats", i ha acordat que, en cas que no s'acceptin les esmenes que poguessin pactar, votar en contra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) al Senat perquè tornin al Congrés.





També ha reivindicat que "la millor esmena a la llei espanyola és la llei catalana", destacant que estan disposats a portar el ple la proposició de llei que van registrar al setembre per tramitar una llei audiovisual catalana que protegeixi el català, i ha trucat a la resta grups a debatre'n el contingut.