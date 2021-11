Argimon afirma que s'ha detectat la variant òmicron en aigües residuals

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon /@EP







El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dimarts que s'han registrat "alguns casos" de la variant òmicron de Covid-19 a Catalunya i que també s'ha detectat en aigües residuals.





Ha admès que aquesta variant és un element de preocupació i ha explicat que han començat a garbellar el 20% de les mostres: "I apareixerà, serà una variant que probablement s'acabarà imposant", ha dit interpel·lat al ple del Parlament per la socialista Assumpta Escarp.





Després de crítiques d'Escarp per haver posposat l'obligatorietat de disposar del certificat Covid per accedir a l'interior de la restauració, a gimnasos i residències per problemes informàtics, Argimon ha dit: "Si hem necessitat més temps, necessitem més temps, i si hem de rectificar, he rectificat, ja ho faig jo, no tinc cap problema".





I ha fet una crida a "posar en la seva justa mesura el que és el certificat digital, que és una mesura més, no la mesura" ni l'única per combatre la pandèmia, ja que s'ha d'afrontar amb un conjunt de mesures, segons el conseller.





Escarp ha criticat la gestió d'aquesta mesura i que es posposés "fins que la república digital del vicepresident Puigneró pugui facilitar" el certificat -serà obligatori a partir de divendres-, i ha advertit que haver endarrerit la mesura dóna ales als negacionistes.