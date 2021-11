Tardà llança un ultimàtum: o es veu Netflix en català o no s'aprova la llei

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà /@EP







El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha avisat aquest dimarts el Govern, després que el Consell de Ministres hagi aprovat el projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual, que si no incorpora plataformes com Netflix durant el tràmit legislatiu "no s'hauria d'aprovar la llei".





"Si el Govern espanyol no s'implica a trobar una solució durant el tràmit legislatiu per incorporar Netflix i les altres plataformes a la Llei Audiovisual, no s'hauria d'aprovar la llei", ha escrit el dirigent d'ERC al seu perfil a la xarxa social Twitter. Així mateix, els ha recordat que “coincidirà amb la votació dels pressupostos”. "Ens juguem la llengua!", ha conclòs la publicació esmentada.





La nova llei audiovisual incorporarà al Dret espanyol la Directiva europea de Serveis de Comunicació Audiovisual (2018) que estén la regulació que fins ara existia per a la ràdio i la televisió als serveis i continguts audiovisuals d'internet, especialment les plataformes per compartir continguts (xarxes socials) i de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+).





Així, la proposta preveu que les plataformes prestadores de servei de catàleg hauran d'oferir, com a mínim, un 6% de la seva oferta en català, èuscar o gallec. Es tracta d'una disposició inclosa al text 'in extremis' en el marc de les negociacions del Govern amb ERC per aconseguir el suport dels nacionalistes per aprovar els pressupostos generals per al 2022.





D'altra banda, a causa de l'acord entre Govern i ERC, el contingut doblat o subtitulat en llengües cooficials haurà de ser oferit per les plataformes, però no serà considerat com a quota d'obra en català, èuscar o gallec. "Hi ha una certa obligació que està subjecta que sigui possible tant tècnicament com per la mateixa qualitat del doblatge o el subtitulat. És una obligació amb algunes limitacions", recalcaven.





POSTURA D'ERC



ERC no està satisfeta amb el projecte de Llei Audiovisual que ha aprovat aquest dimarts l'Executiu al Consell de Ministres i ha anunciat que presentarà esmena perquè empreses com Netflix hagin d'aplicar la quota de producció en llengües cooficials que el seu partit va pactar amb el Govern.





Així ho ha explicat Rufián en una roda de premsa al Congrés després de ser preguntat pel fet que el seu acord amb l' Executiu no es podrà aplicar a les plataformes audiovisuals que no tinguin seu a Espanya, com és el cas de Netflix.





Rufián, que assegura conèixer el text que el Govern enviarà al Congrés, ha insistit que aquest tipus de multinacionals "no haurien de poder legislar" i ha indicat que el seu pacte amb l'Executiu és "un acord de mínims" i que el text s'ha de millorar al seu pas per les Corts.