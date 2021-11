Andorra tanca l'oci nocturn i imposa mascaretes a l'exterior a les portes del pont

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet /@EP







El Consell de Ministres d'Andorra s'ha reunit aquest dimarts de forma extraordinària per adoptar noves mesures per frenar la pandèmia de la covid-19, entre les quals destaca la tornada a l'obligatorietat de l'ús de la màscara a l'exterior i la generalització de l'ús del certificat Covid per accedir a la restauració i el lleure.







Així ho han explicat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que han comparegut de manera extraordinària per explicar la situació sanitària i les mesures adoptades per revertir-la. A més de l'ús de la màscara a partir dels 6 anys, es demana reduir la interacció social, permetent reunions de màxim 6 persones a interiors i de 10 a exteriors, recomanant que es limitin a grups bombolla.





Els aforaments en la restauració i altres instal·lacions d'oci -ja siguin de caràcter cultural com a esportiu, estacions d'esquí i balnearis, entre d'altres- es limiten i s'exigeix presentar el certificat Covid per accedir-hi. S'anul·len les sortides dels centres escolars i també dels centres sociosanitaris, es redueix l'aforament del transport públic al 70% i dels oficis religiosos al 50%, i es tanca novament l' oci nocturn.





Per a aquest sector, es reactiven els programes de Suspensió Temporal dels Contractes de Treball -l'equivalent de l'ERTE a Andorra- i els ajuts al lloguer dels locals.





CRIDA A LA PRUDÈNCIA I LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL



"A ningú li agrada fer marxa enrere", ha manifestat Espot defensant que les mesures, que entraran en vigor aquesta propera mitjanit i tindran una vigència inicial de 15 dies, s'adopten per protegir la salut dels ciutadans i l'economia del país.





El cap de Govern ha assegurat que les mesures s'han adoptat seguint un criteri de prudència i equilibri –"no volem molestar"-, i s'han adoptat aquelles imprescindibles per protegir la salut i l'economia del país, en una època molt important. En aquest sentit, ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat individual per complir les mesures i recomanacions, i també per vacunar-se.





El titular de Salut ha recordat en aquest punt que s'estan administrant terceres dosis als majors de 65 anys i a aquelles persones que fa més de sis mesos que van completar la pauta, i també s'estan iniciant els tractaments a aquelles persones que es van inscrivint per rebre'l.





Tant Martínez Benazet com Espot han insistit en la necessitat que la vacuna arribi al màxim de població possible, ja que "s'ha demostrat" que tenen un efecte reduint els casos greus i, per tant, l'impacte sobre el sistema sanitari. Així, han assegurat que amb la incidència actual, sense la vacuna, el sistema andorrà estaria col·lapsat.





REOBERTURA DE LA PLANTA GERIÀTRICA COVID



Aquest dimarts s'ha reobert la planta per donar l'atenció pertinent i especialitzada als pacients geriàtrics de Covid -que es troba al centre sociosanitari El Cedre-, amb 7 pacients, 6 dels quals provinents d'un brot a un altre centre residencial.





El ministre de Salut ha assegurat que la majoria presenten una simptomatologia lleu.

Pel que fa a l'Hospital, aquest dimarts hi ha 18 pacients de Covid-19 ingressats, 13 a planta i 5 a l'UCI -tres més que ahir-, dos amb ventilació mecànica.





El total de casos diagnosticats des de l'inici de la pandèmia puja a 17.185 -70 diagnòstics en les últimes 24 hores-, i el de curats arriba als 15.955 -52 han rebut l'alta mèdica des d'ahir-; es registren 131 defuncions des del març del 2020. El total de casos actius aquest dimarts se situa a 1.099.