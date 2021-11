La justícia absol els directius del projecte Castor i l'empresa exconcessionària Escal UGS

Pla general de l'expresident d'Escal UGS, Recaredo del Potro (dreta) i l'exconseller delegat, José Luis Martínez Dalmau (esquerra), asseguts al banc dels acusats en la primera jornada del judici del Castor. /@ACN







Només quinze dies després de deixar vist per sentència el judici contra els dos exdirectius del projecte Castor i l'empresa exconcessionària, Escal UGS, per suposat delicte ambiental, l'Audiència de Castelló ha dictat ja sentència absolutòria.





El tribunal fa seves, de forma pràcticament total, les tesis presentades per la defensa al llarg de la visita oral: assegura que els terratrèmols difícilment es podien preveure, que no existeix consens científic sobre la seva causa i, fins i tot, minimitza l'abast dels sismes, tot descartant que arribessin a produir danys personals ni materials a la població de les poblacions properes. La sentència rebutja també els danys morals que reclamava l'acusació particular de la plataforma d'afectats Aplaca.