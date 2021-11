La família que vivia al local incendiat aquest dimarts va ser visitada 88 vegades pels serveis socials

Local incendiat aquest dimarts /@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona va inspeccionar el 18 d'octubre passat el local incendiat aquest dimarts a la matinada en què han mort quatre persones -una dona, un home, un nen de tres anys i un nadó de 6 mesos- que hi vivien des de fa un any i en què no van veure "risc imminent" que requerís un desallotjament immediat.







Ho ha explicat la tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laura Pérez, juntament amb la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, i la cap d'Urgències i Emergències Socials de l'Ajuntament, Montserrat Rovira, en una roda de premsa per actualitzar la informació sobre el sinistre.





Pérez ha assegurat que si en la inspecció -en la qual es va revisar, entre altres coses, el subministrament elèctric i la ventilació- s'hagués detectat un risc imminent "s'hauria actuat immediatament". La família tenia ingressos procedents de la recollida de ferralla i vivien amb quatre homes més, que han estat atesos per inhalació de fum i que s'espera que se'ls doni l'alta, i que no tenien vinculació familiar amb les víctimes.





Segons ha detallat la tinenta d'alcalde, només un dels quatre homes havia accedit a tenir vincle amb l'Ajuntament i els altres tres havien rebutjat l'entrada de Serveis Socials al local.





88 INTERVENCIONS



El Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors (Sisfam), especialitzat a atendre familiar en situació d'infrahabitatge, va establir el primer contacte amb la família el setembre del 2020 i Pérez ha subratllat que sempre hi va haver "bona vinculació".





En concret, el Sisfam va fer 88 intervencions amb la família, a qui se'ls va tramitar ajudes econòmiques periòdiques per a la roba, alimentació, farmàcia i transport, i se'ls va oferir acompanyament per aconseguir targeta sanitària i l'escolarització del fill gran; i, a més, se'ls va empadronar sense domicili fix.





Pérez ha dit que els Serveis Socials municipals han fet visites periòdiques al local, en què "hi havia una dinàmica de rotació de diferents persones", i ha assegurat que la família mantenia en les millors condicions que podia l'espai, tot i que vivien en situació d'infrahabitatge, ha recalcat. A més, ha explicat que l'alternativa que els podria oferir l'Ajuntament "era pitjor perquè era un reallotjament provisional".





POBRESA DESPRÉS DE LA TRAGÈDIA



Així, la tinenta d'alcalde ha lamentat el succés, ha traslladat el condol als familiars de les víctimes, i ha assenyalat que són casos que interpel·len a tots els nivells de les administracions: "Ens han de fer pensar com actuem de la millor manera i oferim la millor cobertura".





En aquest sentit, ha recalcat que "darrere d'aquesta tragèdia, hi ha una situació de pobresa i d'exclusió social" i ha assenyalat que és complex treballar davant de situacions en què famílies estan excloses de tota mena de prestacions.





Tot i això, ha defensat que des de l'Ajuntament estan dedicant "grans esforços en la lluita per l'habitatge" i que han acollit més de 3.000 persones en diferents equipaments municipals.





Actualment hi ha 86 assentaments a Barcelona on viuen 384 persones, de les quals 53 són menors; i 105 locals ocupats, en què viuen 481 persones, de les quals 56 menors, una dinàmica que, segons Fuertes, ha canviat perquè hi ha més ocupació en locals.