VÍDEO. Sancionen un home per gravar-se conduint un dels nous cotxes dels Mossos

El veí del Berguedà conduint el cotxe dels Mossos /@ramossalvat





Un veí del Berguedà serà sancionat després d'haver-se gravat, dijous passat, conduint un dels nous vehicles híbrids dels Mossos d'Esquadra. L'home treballava per l'empresa que va adequar els cotxes, presentats aquest dilluns a Gironella.





Segons un vídeo publicat a les xarxes socials, l'investigat va gravar-se fent-se passar per un agent del cos i circulant amb la sirena i els llums activats. Segons els Mossos el veí del Berguedà, que va ser identificat divendres, podria serà sancionat per conduir fent servir el telèfon mòbil i l'ús dels llums prioritaris i dels senyals acústics. Paral·lelament ha estat acomiadat de l'empresa on treballava.