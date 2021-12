Denunciada una menor per conduir sense permís pel centre de Barcelona i patir un accident

Guàrdia Urbana /@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat una jove menor de 17 anys per conduir sense permís, després de patir un accident de trànsit. Els fets van tenir lloc el diumenge passat al voltant de les dues de la matinada a la Gran Via de les Corts Catalanes.





Els agents també han interposat una denúncia a l'adult que l'acompanyava per haver-li deixat el cotxe. De fet, en veure la patrulla va fer un canvi de conductor amb la jove. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,70 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat. D'aquesta forma, els agents l'han considerat cooperador necessari.