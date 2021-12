Endesa retira cablejat de baixa tensió de Terrassa per incrementar la seguretat

Endesa /@EP





Endesa retirarà aquesta setmana la xarxa aèria de baixa tensió del carrer Sant Jaume, entre els carrers Puig Novell i Topete, al centre de Terrassa, per incrementar la seguretat de les infraestructures.





L'actuació a més suposarà reduir l'impacte visual, amb l'eliminació de creus a l'aire, es crearà una nova línia enganxada a la façana dels edificis i es retirarà la línia elèctrica existent i els seus suports, segons ha informat la companyia aquest dimarts en un comunicat.





Tots aquests canvis se substituiran per cable trenat de nova tecnologia, grapat als immobles, que tenen un disseny més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que guanya en seguretat i queda més integrat a la trama urbana, assegurant un servei més estable, absorbint puntes de consum, dóna resposta al creixement vegetatiu i atén possibles nous usuaris que hi pugui haver en el futur.





El proper any hi ha previstes feines a diferents carrers dels barris també del centre de la localitat, així com a Ca n'Anglada i del Torrent d'en Pere Parres, des del 2019 s'ha tret més de mig centenar de suports elèctrics.





Aquestes intervencions estan emmarcades a les reunions que l'Ajuntament de Terrassa manté amb l'empresa i formen part del pla de millora de les infraestructures elèctriques d'Endesa al Vallès Occidental.