L'Ajuntament de Barcelona lliura les Medalles d'Honor de la ciutat a 25 persones i entitats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat aquest dimarts les Medalles d'Honor de Barcelona a 25 persones i entitats proposades pel ple i pels consells de districte per la seva contribució al desenvolupament de la consciència ciutadana i els valors cívics a la ciutat.





L'acte, que s'ha celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament, ha iniciat amb un minut de silenci per les víctimes de l'incendi d'aquest dimarts en un local presumptament ocupat de la plaça Tetuan de Barcelona on han mort quatre persones, dues menors.





En un acte que ha comptat amb representant de tots els grups municipals, moltes de les propostes han posat en valor la tasca dels premiats en la lluita contra la Covid-19, guardonant 18 entitats i col·lectius i set persones a títol individual, quart dones.





"Aquesta pandèmia ens ha mostrat la importància de revisar el nostre model de desenvolupament social i econòmic i tenim la responsabilitat i l'oportunitat d´avançar cap a un nou model econòmic més just i sostenible", ha dit Colau, i ha afegit que això és una responsabilitat compartida i que la presència dels premiats era el millor exemple d'aquest compromís.





Les cinc medalles a l'àmbit de ciutat han reconegut treballadors de l' Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la Federació Catalana de Salut Mental, la Xarxa dels Drets dels Infants i la Coordinadora Residències 5+1.





"Aquestes entitats representen l´esforç per protegir i garantir els drets de les persones i col·lectius que més han patit la pandèmia", ha dit l´alcaldessa, i ha destacat la seva lluita per la salut mental, per la preservació dels drets dels nens i per defensar el canvi de model de gestió dels centres per a gent gran.





Així mateix, ha valorat la tasca dels treballadors del transport públic i els serveis socials de la ciutat per la seva vocació de servei i compromís demostrat durant la crisi sanitària.





MEDALLES DELS DISTRICTES



Les altres 20 medalles s'han atorgat a proposta dels districtes i Colau ha destacat que entre els premiats hi ha entitats i persones que fan una feina imprescindible -en les seves paraules- per millorar la vida dels veïns de la ciutat, i en al·lusió a tothom els guardonats ha afegit: "És un orgull lliurar-vos aquestes medalles perquè representeu el millor de Barcelona".





En el cas de Ciutat Vella les medalles han estat per a l'equip femení de waterpolo del Club Natació Barceloneta, pels seus mèrits esportius i els valors que transmeten a favor de les dones, i per als treballadors dels cinc Centres d'Atenció Primària (CAP) del districte.





L'Eixample ha distingit Hèlia Dones per la seva implicació amb l'apoderament de dones i Irene Beltran per visibilitzar les persones amb diversitat funcional; mentre que Sants-Montjuïc ha distingit el president de l'eix comercial Creu Coberta els últims 20 anys i vicepresident de Barcelona Comerç, Lluís Llanas, i la Fundació Mans a les Mans per la seva implicació al districte.





Les Corts ha premiat Dolors Estivill per donar suport a persones en procés de dol i al menjador social El Pa de Sant Oleguer; mentre que Sarrià-Sant Gervasi ha distingit el Teatre La Gleva per la seva militància cultural i Flora Miserachs per la seva implicació a millorar Sarrià.





Per part seva, Gràcia les ha atorgat al Club d'escacs Tres Peons pels seus 50 anys dedicats als escacs i a Víctor Nubla -a títol pòstum- per la seva tasca en diferents àmbits, com la música i l'escriptura.





Horta-Guinardó ha premiat Carmel Comerç per treballar pel comerç de proximitat i casals comunitaris del districte per enfortir la comunitat; per la seva banda, Nou Barris ha guardonat la Unió de Comerciants del Passeig Fabra i Puig 'Fabra Centre' i el Club de Futbol Montañesa, dedicat a la formació esportiva des de 1927.





Sant Andreu les ha atorgat a Magdalena Juvé, per la seva tasca a l'Associació de Dones Pal·las Atenea i a Grup d'Amics Gais (GAG); mentre que Sant Martí les ha concedit a Miquel Mateu, per la seva vinculació al món associatiu i a l' Associació de Veïns i Veïnes de la Verneda-Via Trajana, per la seva tasca de més de 60 anys per millorar les condicions de vida del veïnat.





L'acte ha conclòs amb una altra intervenció de Colau, que ha destacat que en els anys de mandat la ciutat ha viscut situacions molt complicades, però que té l'"orgull" de poder dir que en cadascuna d'aquestes situacions sempre ha vist una ciutat que ha donat el millor de si sense dubtar-ho, en les seves paraules.