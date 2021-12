El 30% dels treballadors cobra menys de 1.336 euros

Treballadora en un bar @ep





El salari mitjà mensual, en termes bruts, va pujar un 2,8% el 2020, fins a 2.038,6 euros, la xifra més alta des que va començar la sèrie el 2006, segons el decil de salaris que elabora l' Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).





És el quart any consecutiu en què s'incrementa el salari mitjà després que el 2016 baixés per primer cop en deu anys. L'augment del 2020 ha superat el que es va experimentar el 2019, quan va pujar gairebé un 2%.





L'INE precisa que en l'estimació del salari mensual del 2020 s'han pres en consideració els ingressos per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) en els casos en què els assalariats estaven en aquesta situació.





Segons les dades d'Estadística, el 40% dels assalariats (6,44 milions) van guanyar entre 1.336,6 i 2.295,2 euros bruts al mes el 2020, mentre que el 30% (4,8 milions de persones) va obtenir remuneracions d'almenys 2.295,2 euros mensuals i el 30% restant (4,8 milions d'assalariats més) va cobrar un sou inferior a 1.336,6 euros al mes.





Dins d'aquests 4,8 milions d'assalariats que van percebre les remuneracions més baixes, més de 3,2 milions van guanyar menys de 1.134,1 euros bruts mensuals a la feina principal, mentre que 1,6 milions van cobrar menys de 820,19 euros.





Per elaborar aquesta estadística, l'INE ordena tots els assalariats --16.103.800 persones durant l'any passat-- segons la quantia del salari mensual percebut i els divideix en 10 grups iguals, amb el 10% dels treballadors a cada grup.





Com a resultat, el salari mitjà, que divideix el total dels treballadors en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior, es va situar el 2020 en 1.706,4 euros bruts mensuals, un 1,3% més que el 2019 (22,1 euros més). Aquest salari mitjà és 332 euros inferior al salari mitjà del 2020 (2.038,6 euros).





Amb l'avenç registrat el 2020, el salari mitjà encadena tres anys consecutius d'ascensos després d'haver-se reduït els tres anys anteriors. El 2014 el salari mitjà estava situat per sobre dels 1.600 euros al mes, però el 2015 la tendència es va invertir i es va situar per sota dels 1.600 euros bruts fins al 2018, quan va començar a repuntar.





DONES, JOVES I TEMPORALS CONCENTREN ELS SALARIS MÉS BAIXOS





Atenent el tipus de jornada, el 35% dels assalariats a jornada completa va guanyar almenys 2.295,2 euros mensuals el 2020 i el 19,9% va percebre menys de 1.336,6 euros. Per contra, el 87,1% dels assalariats a temps parcial va guanyar menys de 1.336,6 euros mensuals i només l'1,7% va cobrar 2.295,2 euros o més.





El salari mitjà brut dels treballadors a jornada completa va assolir els 2.258,3 euros mensuals el 2020, gairebé tres vegades més que els assalariats a jornada parcial (800,3 euros), encara que en aquestes diferències s'ha de tenir en compte la bretxa d'hores treballades entre tots dos grups.





Segons les dades de l'INE, les dones, els joves, les persones amb menys nivell de formació, els treballadors amb menys antiguitat a les empreses i els contractats temporalment presenten els salaris més baixos.





En les dones, gairebé quatre de cada deu va percebre un sou inferior a 1.336,6 euros mensuals, davant d'un de cada cinc homes. Entre els joves menors de 25 anys, el percentatge que cobra menys de 1.336,6 euros al mes arriba al 61%, xifra que es redueix fins al 24,6% entre els assalariats que tenen 55 anys o més. En conjunt, el salari mitjà brut dels joves va ser de 1.207,1 euros al mes el 2020, gairebé la meitat que el dels més grans de 55 anys (2.361,2 euros).





El salari mitjà femení es va situar en 1.852 euros mensuals el 2020, per sobre dels 1.773,3 euros del 2019, mentre que el salari mitjà dels homes va augmentar el 2020 fins als 2.210,3 euros mensuals. D'aquesta manera, el sou mitjà masculí és un 19,3% superior al femení, una diferència que s'ha reduït tres punts respecte al 2019, quan aquesta bretxa era del 22,5%.





Una de les raons que, segons Estadística, expliquen les diferències salarials per sexes és que les dones treballen en una proporció més gran que els homes en feines a temps parcial, amb contractes temporals, i en branques d'activitat pitjor remunerades.





També hi ha bretxa salarial segons el tipus de contracte. Així, el sou mitjà mensual dels indefinits (2.187,8 euros el 2020) supera en un 40,4% el dels temporals (1.557,8 euros). El 43,9% dels assalariats amb contracte temporal van guanyar menys de 1.336,6 euros el 2020, davant del 25,6% dels indefinits que es trobaven en aquesta mateixa situació.





Entre els factors que expliquen aquesta desigualtat salarial entre temporals i fixos, l'INE esmenta el nivell educatiu més alt dels contractats indefinits i el pes més gran dels contractes temporals en branques d'activitat "amb marcat caràcter estacional" i remuneració més baixa.





Per nivell de formació, el sou mitjà dels assalariats amb educació secundària de primera etapa (1.337,8 euros mensuals) és força inferior al dels que tenen estudis superiors (2.553,2 euros), mentre que, per antiguitat, els que porten deu anys o més treballant en una empresa cobren de mitjana 1.100 euros més que els que porten menys d'un any (2.515,6 euros davant 1.409,1 euros).





EL SECTOR FINANCER I L'ENERGÈTIC, ELS QUALS MILLOR PAGUEN





Els salaris més baixos es van concentrar el 2020 a l'hostaleria (68,1% per sota de 1.336,6 euros) i activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic (67,4%). Segons l'INE, això es deu en part a la proporció més gran de llocs de treball a temps parcial i a la temporalitat en aquests sectors.





Per contra, les remuneracions més elevades es van donar a les activitats financeres i d'assegurances, on el 64,8% van rebre salaris superiors a 2.295,2 euros, seguits de l'educació (64,4%) i de l'Administració pública (61,4%).





Els salaris mitjans més baixos el 2020 es van donar a les activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic (997,3 euros bruts mensuals), a l'hostaleria (1.119,5 euros) i a l'agricultura (1.373,6 euros), i els més alts van correspondre a les activitats financeres i d'assegurances (3.152,5 euros bruts al mes), subministrament d'energia elèctrica (3.034,1 euros) i informació i comunicacions (2.809,5 euros).





ELS ASSALARIATS DEL SECTOR PÚBLIC COBREN UN 58% MÉS





L'INE assenyala que el 63,7% dels treballadors del sector públic van tenir un salari brut mensual d'almenys 2.295,2 euros el 2020, percentatge que baixa fins al 21,2% en el cas del sector privat.





Estadística subratlla que aquesta concentració més gran de salaris alts en el sector públic es deu al major percentatge d'assalariats amb estudis superiors, el tipus d'ocupació exercida, el pes més baix del treball a temps parcial i la major antiguitat.





Així, el sou mitjà brut al sector públic va assolir els 2.884,7 euros mensuals l'any passat, davant els 1.818,6 euros del sector privat. El primer ha augmentat un 4,5% respecte al 2019, mentre que el salari mitjà del sector privat va créixer a un ritme força inferior, de l'1,2%. En comparació, els empleats públics guanyen de mitjana un 58,6% més que els assalariats del sector privat.





Analitzant les dades per regions, les que van presentar el 2020 els sous mitjans més alts van ser Madrid (2.350,2 euros), el País Basc (2.278,8 euros) i Navarra (2.209,2 euros), mentre que Extremadura (1.760,5 euros) euros), les Canàries (1.775,7 euros) i Andalusia (1.837,3 euros) van registrar els més baixos.