És el mateix una tercera vacuna que una dosi de “reforç”? Els experts responen

Vacuna /@EP





La tercera dosi de la vacuna contra la covid -19 ja fa setmanes que està implementada a Espanya i es preveu, segons les últimes informacions del Ministeri de Sanitat, que es comenci a administrar a tota la població a partir del gener de l'any que ve.





Sobre un tema tan candent ha parlat el professor assistent de microbiologia a l'Institut Blavatnik de la Facultat de Medicina de Harvard i especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Brigham and Women's, Jonathan Abraham, en una entrevista a The Harvard Gazette.





Què és exactament una vacuna de reforç i com funciona? "Una injecció de reforç està destinada a augmentar els nivells de resposta immunitària després que aquests hagin disminuït de forma natural. Un reforç enganya el sistema immunitari fent-li pensar que està veient de nou un patogen, per la qual cosa les cèl·lules productores d'anticossos i altres cèl·lules immunitàries s'activen" explica l'especialista.





Després d'haver rebut l'esquema complet de vacunes contra la covid-19, la tercera aplicació d'una vacuna pot passar per motius diferents. Per això s'anomenen dosi addicional o de reforç i les raons que en motiven l'aplicació són diferents.





És el mateix una vacuna de reforç que alguns pacients necessiten per estar cursant una malaltia determinada o que estan immunocompromesos, que la tercera dosi o també anomenada dosi addicional? La resposta és no. Cadascuna d'aquestes vacunes es dona en temps diferents de la segona dosi i no en qualsevol pacient, apunta Abraham.





CONFUSIONS DE DOSI





Són diverses les persones que han estat trucades per rebre una tercera dosi dins de les quatre a sis setmanes de la segona dosi. Aquí és on es produeix el problema. "Es genera confusió perquè la tercera dosi s'ha de donar al cap de 6 mesos de la segona dosi per a totes les vacunes i als 5 mesos per a la vacuna de Sinopharm", relata la patòloga pediàtrica Marta Cohen.





"Hi ha una altra opció, que és la dosi addicional que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el govern britànic i diversos països l'apliquen, i que han recomanat per a aquells territoris que tenen formes severes d'immunodeficiència. Aquesta dosi es recomana que s'apliqui al cap de 8 setmanes, és a dir als mesos de la segona dosi. Però no per a tots. És per a casos específics que són analitzats pel metge de capçalera d'aquests pacients", detalla Cohen.





La dosi extra serveix per elevar la resposta immunitària a les persones amb immunodeficiència o amb canvis immunològics naturalment associats amb l'envelliment. També serveix per disminuir l'impacte de la mortalitat per covid -19 en els majors de 50 i davant d'avanç de la variant Delta en la transmissió comunitària.





UNA SOLUCIÓ, PERÒ NO ÉS "LA SOLUCIÓ"





Consultat sobre la necessitat de reforços periòdics en el futur previsible, Jonathan Abraham sosté que "les vacunes segueixen sent extremadament efectives per prevenir infeccions greus i la mort, però no són 100% efectives per aturar l'adquisició i transmissió del virus".





Així, en àrees amb altes taxes d'infecció a causa de la baixa absorció de la vacuna, les persones vacunades tenen més probabilitats d'estar exposades al virus i contraure una infecció irruptiva, explica l'especialista.





"Amb això al cap, especularia que a causa de les variants altament transmissibles, necessitarem reforços periòdics en els propers anys. Durant aquest període de temps, l'ús d'una soca de vacuna actualitzada pot ser prudent perquè és poc probable que tornem a veure la mateixa soca de vacuna original, ja que pràcticament s'ha extingit", relata.





SEMPRE ES NECESSITEN DOSI "EXTRA"?





Segons l'expert de Harvard, no es tractaria de la primera vacuna que requereix reforços periòdics. "Es recomana que els nens i els preadolescents rebin cinc dosis de la vacuna DTaP i una vacuna de reforç de Tdap com la millor manera de protegir-se contra la tosferina", diu l'investigador.





"En general, requerim reforços, amb component Td o Tdap, cada 10 anys per preservar la immunitat. Per a alguns patògens, tenir respostes immunes preexistents i preparades, per exemple, en forma de nivells d'anticossos mesurables, és fonamental per a l' eficàcia". Aleshores, com que els nivells d'anticossos disminueixen naturalment amb el temps, es requereix un reforç", afirma.





En el cas del coronavirus, ara com ara el mateix antigen proteic de bec de SARS-CoV-2 s'usa per a la vacuna i els reforços. No obstant això, hi ha la possibilitat que, amb el temps, la proteïna de pic del SARS-CoV-2 canviï de forma o muti prou per requerir "un reforç amb un antigen de soca actualitzat per preparar el sistema immunitari per reconèixer el virus mutant", culmina.