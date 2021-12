Mor l'arquitecte Oriol Bohigas als 95 anys

L'arquitecte Oriol Bohigas @EP





L'arquitecte i urbanista Oriol Bohigas ha mort aquest dimarts als 95 anys. Considerat com un dels ideòlegs de la 'Barcelona Olímpica, entre les seves obres destaquen algunes de les parts més icòniques de la ciutat catalana construïdes a la darrera meitat del segle XX, com la Vila i el Port Olímpic i l'edifici del Disseny Hub.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat de Bohigas que va ser “el gran transformador” de Barcelona, un arquitecte “de llarga mirada” i un “intel·lectual compromès”. "Ha mort un referent", ha escrit en un missatge publicat a la xarxa social Twitter.





Clau en el modernisme, el barceloní va destacar per la seva tasca a l'Ajuntament, on el 1980 va ser nomenat delegat de l'àrea d'Urbanisme i, el 1984, regidor d'Urbanisme, des d'on va projectar les grans obres que van lluir posteriorment als Jocs Olímpics del 1992. Un any abans, va ser elegit responsable de Cultura al consistori, però va deixar el càrrec el 1994.





El 25 de setembre passat va donar 113 caixes de documentació del seu fons documental a la Generalitat amb el propòsit que es conservi a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).