ERC rebutja la Llei Audiovisual aprovada pel Govern i amenaça amb conseqüències als PGE

El portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, en una roda de premsa al Congrés /@EP







ERC ha anunciat el seu rebuig a la redacció de la Llei Audiovisual aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres i parla de "trampes" del PSOE per no complir el seu acord de fa una setmana i per, entre altres coses, eximir plataformes internacionals com Netflix o HBO Max de complir amb la quota reservada a llengües cooficials.





Així ho ha explicat el portaveu parlamentari del partit independentista, Gabriel Rufián, en una roda de premsa al Congrés a última hora de la tarda, després que fonts governamentals hagin confirmat que aquestes companyies no radicades a Espanya no hauran de respectar aquesta quota, en aplicar-se el principi de país dorigen que estableix la Directiva europea. El portaveu ha informat que han demanat una "reunió urgent" amb el PSOE per abordar aquest tema.





En aquest context, el seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián, ha avisat que no és intel·ligent que el Govern "els toqui els nassos" amb el tema de les llengües cooficials i ha avisat que aquesta actitud pot tenir conseqüències per a la negociació de properes lleis o per a l'aprovació dels Pressupostos, actualment al Senat. "Estan oberts tots els escenaris i això significa el Senat", ha afirmat en referència al tràmit dels PGE.





En un comunicat, ERC assenyala que el projecte de la llei audiovisual aprovat pel Consell de Ministres "és incomplet i insuficient i no respon al que necessita el català i el sector audiovisual de Catalunya", per la qual cosa no pensa aprovar-ho si no es modifica.





En la seva intervenció a la Cambra Baixa, Gabriel Rufián ha criticat que "ningú" disposa del text de la Llei i que l'únic que té ERC són "declaracions d'intencions" o "alguna línia solta". "El que els he d'anunciar és que si és certa la informació sorgida al voltant d'aquesta llei ERC no recolzaria, no votaria aquesta llei", ha subratllat, alhora que ha apuntat que no tiraria endavant "tret que la pactin amb el Partit Popular" amb les "repercussions" que això tindria.





Alhora, el polític independentista ha manifestat que "si el PSOE vol respectar l'acord aconseguit amb ERC" i "la majoria que li permet en molts casos tirar endavant tota l'agenda legislativa que té sobre la taula, li convé complir amb ERC". "Si no és així, ERC no recolzaria aquesta llei", ha insistit.





Rufián ha recalcat que o la norma "protegeix la producció audiovisual en català, en gallec i en euskera de totes les plataformes audiovisuals que es dirigeixin a l'audiència en aquest país" o no li donarà suport perquè, per a ERC, el tema de la llengua "és sagrat". "O intentem protegir tot un sector, que a més estem parlant de gairebé 30.000 llocs de treball, o se'n va al cim", ha reconegut, per després afegir que l'objectiu és defensar el català.





"Nosaltres respectem els pactes que cadascú tingui amb multinacionals. El que diem clarament és que no hi ha multinacional que li hagi de xiuxiuejar, en qualsevol democràcia plena, les lleis al Govern, sobretot si és un govern suposadament progressista", ha dit Gabriel Rufián, que creu que hauria d'"haver-hi molta més gent" defensant la seva postura i ha al·ludit a Unidas Podemos. Així, s'ha compromès a utilitzar "totes les eines" al seu abast perquè la norma s'aprovi incloent-hi aquesta obligació per a les plataformes estrangeres.





El portaveu considera "absurd" dir que la quota no afecta empreses amb seu fora d'Europa i "escudar-se en una suposada Directiva europea que suposadament evita això o que protegeix aquestes multinacionals". "La Directiva europea el que convida els Estats membres és a protegir la producció audiovisual i la diversitat lingüística que se'n deriva a tots els Estats membres i hem vist que s'ha fet en altres països, com França, Alemanya, Bèlgica" , ha tancat.





Preguntat sobre si valoraven la possibilitat que el PSOE, finalment, no complís el pactat, Rufián ha respost: "Nosaltres podíem preveure que el PSOE intentaria fer-nos trampes? Sempre ho preveiem i és complicat i dur de dir. Però tots coneixem el que és el PSOE". En aquest punt, creu que als socialistes els està "costant tant" aquest tema perquè "potser parla més amb alguna multinacional" i ha recordat que ERC té "tretze diputats i diputades". El portaveu ha assegurat que dir que Espanya no pot legislar sobre aquestes empreses és “enganyar”.





La quota del 6% de contingut en aquestes llengües es va introduir 'in extremis' a la llei de Comunicació Audiovisual a conseqüència d'un pacte entre el Govern i ERC en el marc de les negociacions per aconseguir el suport dels nacionalistes per aprovar els pressupostos generals per al 2022.





Després de l'anunci de l'acord per part del partit nacionalista català la setmana passada, van sorgir dubtes respecte si Espanya podia demanar a les plataformes internacionals que complissin aquesta mesura. A falta de conèixer-se la redacció definitiva de la Llei, fonts del sector audiovisual espanyol consultades per Europa Press qüestionaven que la legislació nacional pogués obligar les plataformes de streaming estrangeres a complir aquesta quota.