Desembre arriba amb alerta per neu i forts vents a Catalunya

Lleida està en avís per neu @EP



Una dotzena de províncies estaran aquest dimecres, 1 de desembre, en risc per neu, pluja i fenòmens costaners en una jornada marcada per les precipitacions i xàfecs localment forts o persistents a l'àrea cantàbrica i intervals de vent fort als litorals de Galícia, Cantàbric Alborà i nord-est de Catalunya, així com a les Balears, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





A Catalunya, serà la província de Lleida la que estarà en alerta per nevades. La cota de neu se situarà als sistemes muntanyosos del centre i nord peninsular en uns 1.400/1.600 metres al començament de la jornada, baixant a 1.000/1.200 metres al nord ia 1.200/1.400 metres al centre.





Les temperatures diürnes augmentaran a les Balears, zones del litoral mediterrani i al quadrant sud-oest peninsular, amb pocs canvis o en descens a la resta del país. Les mínimes tindran un predomini de descensos. Es preveuen gelades en zones de muntanya, més intenses als Pirineus, i, de forma dispersa, a l'altiplà Nord i l'est de l'altiplà Sud.





Els vents seran de l'oest o nord-oest a la Península i les Balears, amb intervals de fort a la segona meitat del dia als litorals de Galícia, Cantàbric, Alborà, nord-est de Catalunya i a les Balears; i de l'est i nord-est a les Canàries.