Aquests són els negocis milionaris de Gerard Piqué

El català Gerard Piqué és, a més de futbolista del FC Barcelona, un empresari que té negocis milionaris. No és una cosa nova, ja que el central fa anys que està ficat en aquest món. Però cada cop són més les empreses i negocis que posseeix i que fan augmentar la seva fortuna any rere any.





Cal assenyalar que només jugar a futbol li proporciona uns grans guanys. Recentment, el català ha acceptat una rebaixa del sou per ajudar el club en els seus pitjors moments, però fins aleshores cobrava aproximadament 11 milions d'euros anuals, segons fichajes.com. "Ara jugo per quatre duros", va dir Piqué en un directe amb Ibai Llanos. Però els “duros” que guanya són gràcies, també, als seus negocis.





L'últim conegut va ser aquest mateix estiu, quan va decidir comprar els drets de la League 1 després que Leo Messi marxés al PSG. Ho va fer mitjançant la seva empresa Kosmos, a través de la qual fa molts dels seus moviments en aquest àmbit. En aquest cas, Kosmos es va unir a Enjoy Televisió per adquirir els drets de la competició francesa per a les tres properes temporades. La seva idea era subllicenciar-los a una altra plataforma per retransmetre'ls; de fet, el primer partit de Leo Messi amb el PSG el va retransmetre Ibai Llanos al seu canal de Twich.





La decisió d'aquesta compra va arribar després de veure els bons resultats obtinguts amb l' adquisició dels drets de la Copa Amèrica, que també va voler retransmetre per Twich. De nou mitjançant Kosmos, Piqué es va associar amb Ibai Llanos i van retransmetre els partits de manera gratuïta. Aquesta edició de la Copa Amèrica no havia trobat cap comprador a Espanya i només les televisions autonòmiques gallega i catalana estaven oferint algunes trobades.









Però a més d'això, Gerard Piqué s'ha ficat a molts altres negocis. Per exemple, recentment us vam explicar a Catalunyapress que havia rebut un finançament de 532 milions per part de Softbank per a la seva empresa Sorare, que es dedica a l'intercanvi de cromos de manera online amb criptomonedes.





D'altra banda, novament mitjançant Kosmos, el futbolista va comprar el 2018 el FC Andorra, un club que passava per una mala situació econòmica i del qual va resoldre el seu deute amb la creació d'una empresa a Andorra.





També va crear la nova Copa Devis, una competició de la qual avui dia segueix fent publicitat i és la cara visible. Després de la compra, Piqué va modificar el format de la competició per fer-lo més atractiu i generar més beneficis.





A més dels ja citats, Gerard Piqué té un altre negoci més: es dedica a la compra i venda d'actius immobiliaris amb Kerad Project 2006 SL. Recentment, segons Forbes, va comprar un terreny a Màlaga per construir un hotel de luxe.





Una altra de les seves empreses és Kypers, una marca d'ulleres de sol que porta amb la seva família. També té una de begudes isotòniques que va crear juntament amb Carles Puyol i Noel Alimentaria.