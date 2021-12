Argimon augura "com a mínim dues setmanes de creixement" d'incidència acumulada

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon /@EP







El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dimecres que s'esperen "encara com a mínim dues setmanes més de creixement" de la incidència acumulada de casos de Covid-19 tenint en compte l'evolució que ha seguit en altres zones d'Europa les darreres setmanes.





Preguntat al ple del Parlament per David Cid (comuns), Argimon ha rebutjat fer prediccions a mitjà o llarg termini sobre l'evolució de les dades, i ha dit que "s'està traduint menys aquesta onada en afectació hospitalària i UCI respecte a anteriors" , i que els ingressats a UCI representen un 20% dels hospitalitzats, quan en anteriors la xifra es va situar en el 30%.





Pel que fa a la variant òmicron, ha destacat que garbellen el 20% de les mostres de PCR i continuen amb la vigilància d'aigües residuals, en què des de fa dues setmanes s'estan trobant mostres que podrien indicar la presència d'aquesta variant -han detectat la delecció 69/70, que comparteixen les variants alfa i òmicron-.





En una altra interpel·lació, la diputada del PP Lorena Roldán ha preguntat a Argimon si condemna el "assenyalament" que, segons ella, ha fet Plataforma per la Llengua a uns 600 infermers andalusos que s'han incorporat al sistema sanitari català.





Argimon ha replicat que, per a ell, qualsevol persona és benvinguda a Catalunya i "en cap moment la llengua serveix ni servirà per a alguna manera discriminar o evitar que la gent arribi", i ha apuntat que a tots els hospitals i centres d'atenció primària (CAP) hi ha personal de fora de Catalunya.