Les infeccions pediàtriques de VIH es redueixen a zero pels protocols de prevenció matern infantil

Els protocols de prevenció a la transmissió matern infantil han permès reduir a zero els nous diagnòstics VIH de nens que neixen d'una mare portadora del virus, segons indica l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP).





Un èxit que els pediatres han ressaltat aquest dimecres, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. "Els nous diagnòstics VIH nascuts a Espanya per transmissió vertical són anecdòtics, ja que els embarassos són controlats i dóna temps a posar en marxa els protocols de prevenció de la transmissió matern infantil. En els darrers tres anys només tenim documentats quatre casos i la majoria correspon situacions que s'escapen als protocols de prevenció perquè són embarassos sense control o amb control a altres països i que es presenten gairebé en el moment del part als nostres hospitals", ha explicat la doctora Marisa Navarro, coordinadora de la Cohort Pediàtrica de la Xarxa Espanyola de Recerca en SIDA (CoRISpe).





D'altra banda, la pediatra ha afegit que hi ha nous diagnòstics d'infeccions VIH de transmissió vertical en nens que han nascut a països de l'Amèrica Llatina, l'Àfrica o l'Europa de l'Est que vénen a viure a Espanya. "En els tres darrers anys tenim registrats quinze casos", ha subratllat.





Tot i això, per a Navarro, s'aprecia un problema entre la població jove, ja que s'han registrat diversos casos de VIH en adolescents menors de 18 anys i un increment a mesura que augmenta ledat. El contagi es produeix en aquests casos per via sexual. "És una cosa que cal vigilar i intentar evitar perquè són oportunitats perdudes en la prevenció del VIH", ha assenyalat.





En aquest sentit, CoRISpe ha postil·lat que van registrar un total de 1.372 nens, adolescents i adults joves amb VIH. D'aquests, 275 eren seguits a pediatria, 784 havien estat transferits a les unitats d'adults, 169 es donaven per 'perduts' per al seguiment (canvi a un centre que no participa a CoRISpe, retorn al país d'origen o abandonament de les visites a consulta), 113 havien mort en unitats pediàtriques i de 31 pacients no es van poder obtenir dades actualitzades.





Pel que fa als nens i adolescents seguits en unitats de pediatria, hi ha actualment 275 pacients, el 51% són dones i la mitjana d'edat és de 16 anys [12.7-18.6 anys]. El 99% rep tractament antiretroviral i, d'ells, el 87% tenia càrrega viral indetectable.