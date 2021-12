Arrels inaugura un nou espai per connectar la ciutadania i les persones sense llar

Tallers participatius on persones que han viscut al carrer fan de talleristes, xerrades de sensibilització, orientacions a la ciutadania sobre què fer si veu un persona dormint al carrer... Arrels inaugura aquest dimecres un nou espai al carrer Ample de Barcelona. El seu nom és La Troballa i té l'objectiu de ser un punt de trobada entre els veïns i veïnes de la ciutat que tenen casa i qui no la té per tal de trencar prejudicis.







La Troballa @Fundació Arrels



“Creiem que aquesta mena d'espais són essencials per apropar la problemàtica a tothom i fomentar que la ciutadania tingui una visió crítica i que estigui informada del que passa al seu voltant', explica Ferran Busquets, director d'Arrels.





El local de La Troballa acull, des de fa uns anys, el taller ocupacional d'Arrels, on hi participen una quarantena de persones que viuen o han viscut al carrer. A partir d’ara també acollirà xerrades, exposicions, tallers participatius i altres activitats pensades per connectar la ciutadania i les persones sense llar. A l'espai també s'hi pot comprar artesania elaborada al taller, llibres que parlen sobre sensellarisme i altres productes que volen sensibilitzar. “Quan algú ve a La Troballa, veu com fem coses desde zero... no ve d'una fàbrica sino de mans de persones que no tenien res i que ara estan participant en una cosa", explica l’Abdel, participant del taller.





En aquest sentit, la botiga està pensada com a alguna cosa més que una botiga. La Rocio Alonso, responsable del taller ocupacional, explica: “És com la quadratura del cercle: els grups vénen aquí, participen, se n'adonen que les persones que viuen al carrer també són ciutadanes de la ciutat i canvien els rols. Són les paraules de persones que viuen o han viscut al carrer sense intermediaris”.