Més de 200 infermeres jubilades s'han tornat a col·legiar a Barcelona per ajudar durant la pandemia

Un total de 216 infermeres jubilades de la demarcació de Barcelona s’han tornat a col·legiar gratuitament aquest últim any per reincorporar-se a l’activitat assistencial davant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de covid-19.





Tot i així, aquestes xifres no són del tot reals: el nombre d’infermeres jubilades que han tornat a l’activitat assistencial durant aquests mesos és superior. Això es així perque moltes s’han reincorporat el mateix any de la jubilació i seguien estant col·legiades.





El mes de novembre de 2020, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) va oferir la col·legiació gratuïta a les infermeres jubilades de menys de setanta anys que volien tornar a treballar per fer front a la pandèmia, informen ells mateixos. I es que tal i com assenyalen, per poder treballar les infermeres han d’estar col·legiades.





"La mesura, que encara continua, donava resposta a la Resolució del Departament de Salut, SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adoptaven mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Segons aquesta resolució, les infermeres jubilades de menys de setanta anys sense patologies de risc podien reincorporar-se de manera voluntària a l’activitat assistencial", expliquen des del COIB.





Després, continuen: "La resolució del Departament de Salut respon a la manca estructural d’infermeres a Catalunya, que s’ha fet evident durant la pandèmia. La migració sistemàtica d’infermeres a altres països, especialment durant els anys de la crisi econòmica, sumada a l’abandonament de la professió, són alguns dels motius que expliquen aquest dèficit de professionals. Com ja ha manifestat el COIB en nombroses ocasions, la clau per revertir aquesta situació és millorar les condicions laborals i salarials de les infermeres".