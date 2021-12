VÍDEO: Bertín Osborne amenaça de demandar els que el vinculin amb una offshore a Panamà

Bertín Osborme @ep





Al marge dels titulars que ha copat les últimes setmanes pel seu presumpte affaire amb l'explosiva Chabeli Navarro, Bertín Osborne torna a ser notícia per un assumpte oposat a la seva vida amorosa . Segons ha publicat 'El Confidencial', l'artista hauria utilitzat un entramat societari en paradisos fiscals per evadir impostos entre els anys 2000 i 2006, fixant la residència a Luxemburg per evitar fer front a les seves obligacions amb l'Agència Tributària.





Ara, el presentador ha trencat el silenci i, a través d'un vídeo publicat al compte d'Instagram, ha advertit que no dubtarà a prendre mesures legals contra tothom que digui falsedats sobre la seva persona.





“ Hola a tothom. Sóc aquí perquè us vull aclarir una informació que ha sortit aquests últims dies d'un tema meu amb Hisenda. Vull deixar ben clar que aquests són fets que es van jutjar fa 25 anys ”, ha explicat un indignat Bertín, assegurant que “vaig liquidar absolutament fins a l'últim cèntim que em van imposar de multa i estic en pau amb Hisenda i amb la societat”.





“Vull advertir tots aquells que tergiversen la realitat, que no expliquen la cosa com de veritat va ser, que estic al dia en tot, que utilitzaré les armes legals que m'assisteixen per defensar una mica la veritat”, ha afegit, amenaçant amb demanar a tothom qui publiqui o divulgui informacions que atemptin contra el seu Honor.





Tal és l'enuig de Bertín que en sortir de la seva finca, en lloc de parar-se i aclarir aquest assumpte com en ell és habitual - és d'agrair que sempre ens atén amablement i dóna la cara davant les polèmiques en què es veu embolicat - ha preferit enganxar una accelerada i espantar les càmeres a cop de botzina, deixant clar que no es pronunciarà sobre la seva vinculació a una offshore a Panamà.