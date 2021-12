El Barça no jugaria la temporada 2023/24 al Camp Nou per les obres de l'Espai Barça

El FC Barcelona hauria de jugar la temporada 2023/24 lluny del Camp Nou si l'Espai Barça s'aprova en el referèndum telemàtic del 19 de desembre, perquè l'estadi estaria en obres del 2022 al 2025 i obligaria a reduir l'aforament màxim i a jugar una temporada en un altre estadi.

"El pla actual és jugar a l'estadi durant la primera temporada, amb el camp parcialment tancat. En la segona el pla és anar fora i les altres dues tornar al Camp Nou amb el pla més perfilat. D'anar a jugar fora, quan sigui la segona temporada, encara tenim temps per decidir on", ha aportat el director general del club, Ferran Reverter, en la roda de premsa per anunciar el referèndum de l'Espai Barça.





Reverter ha explicat que seria semblant al que va fer l'Athletic Club amb el nou San Mamés, amb el camp parcialment tancat. "L'assistència del soci seria rotativa, aquest primer any. En el segon, fins ara teníem més pressió per decidir on anar però encara ho estem valorant. Ho decidirem d'aquí a uns mesos", ha manifestat.





"No sortirem del cercle urbà de la ciutat, no anirem a jugar a Girona, per exemple. Una opció és Montjuïc però hi ha altres solucions internes. L'alternativa de Montjuïc sempre és aquí", ha reconegut Reverter.





El CEO ha donat més detalls de l'Espai Barça i d'aquest referèndum telemàtic del 19 de desembre en el qual més de 100.000 socis del club aprovaran, o no, l'Espai Barça, el calendari previst per al qual és començar les obres del Camp Nou el 2022 i acabar-lo el 2025, amb el nou Palau Blaugrana el 2026 i el Campus Barça el 2027.