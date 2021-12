Les dades de la gestió social de Colau: 208 menors viuen a locals okupats o assentaments a Barcelona

208 menors viuen al carrer són els seus familiars/ Unsplash





Davant dels ulls de la regidora dels comuns de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez , la mort d'una família amb dos nens menors en un incendi en un local okupat a la Plaça Tetuan de Barcelona han fet saltar totes les alarmes sobre la gestió social a l'Ajuntament de Barcelona. Des del tràgic succés, molts es pregunten quants menors poden estar vivint en habitatges no preparats per ser habitats, com ara naus o locals abandonats i molts en situació d'extrema vulnerabilitat per l'okupació d'aquests espais.





Hi ha un mínim de 208 menors segons les últimes dades conegudes que sobreviuen en locals o assentaments de la ciutat , amb condicions d'habitabilitat inadequades i indignes.





De fet, a tot Barcelona segons l'Observatori de Drets Socials s'han detectat un total de 481 assentaments on hi viuen 481 persones, entre els quals hi ha 53 nens i hi ha 105 locals okupats per aproximadament 481 persones, entre les quals 155 són menors d'edat .





A aquestes xifra cal sumar-hi aproximadament 1.000 persones que viuen al carrer i una xifra no determinada, però que s'estima en 3.000 persones, que viuen en habitacions compartides i hostals.





Igual que la família que ha mort, la majoria de persones que viuen en pisos okupats o assentaments no tenen DNI ni Permís de Residència i acaben immersos en un cercle viciós on queden exclosos del mercat laboral i del lloguer. Ja que sense papers cap propietari els pot llogar un pis i, en cas de trobar feina, haurien de cobrar a B i no estar contractats .