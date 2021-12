Troben evidències que les vacunes són efectives contra la variant Òmicron

Vacuna Covid-19 @ep





Hi ha indicis que les persones completament vacunades contra el coronavirus amb la pauta completa o la dosi de reforç també estan protegides contra la variant Òmicron , ha anunciat aquest dimarts el ministre de Salut d'Israel, Nitzan Horowitz .





“Els propers dies tindrem informació més precisa sobre l'eficàcia de la vacuna davant d'Omicron, però ja hi ha marge per a l'optimisme , i hi ha indicis inicials que els que es vacunin amb una vacuna encara vigent o amb un reforç també estaran protegits contra variant ”, ha assegurat Horowitz mentre visitava el Centre Mèdic Soroka a Beersheba amb el ministre de Finances, Avigdor Liberman.



"La vacuna és realment crucial en aquest moment", ha assenyalat Horowitz. "Qualsevol que estigui exposat a la variant sense una vacuna s'exposarà a un risc innecessari".



Dimarts mateix, un informe publicat per Canal 12 va exposar que la vacuna Pfizer és una mica menys efectiva per prevenir la infecció amb Omicron que amb Delta (90% davant el 95%), mentre que és igual d'efectiva (al voltant del 93%) per prevenir símptomes greus. almenys per als vacunats amb un reforç.





Segons l'informe, la capacitat de la variant per infectar és més gran que la de Delta, però no tant com es temia: és al voltant d'1,3 vegades més gran. Alhora, els que no estan vacunats tenen 2,4 vegades més probabilitats de desenvolupar símptomes greus, una xifra significativa.