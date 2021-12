Un asteroide que podria causar una devastació més gran que la d'una bomba nuclear es dirigeix cap a la Terra

Asteroide - NASA





Un gran asteroide de la mida del Monument a Washington es dirigeix a la Terra a finals de desembre i, si impacta, causaria una devastació molt més gran que una bomba atòmica, segons el rastrejador d'asteroides de la NASA. Conegut com a '2018 AH', s'estima que aquest asteroide té uns 190 metres d'amplada i passarà per la Terra el 27 de desembre.





Tot i això, és poc probable que l'asteroide colpegi el planeta, ja que s'espera que passi a una distància de més de 4,5 milions de quilòmetres. Com a comparació, la distància entre la Terra i la Lluna és d'uns 384.000 km. - al voltant d'una dotzena part d'això.





El '2018 AH' ha passat per la Terra abans, i a una distància molt més propera. El 2018, va passar volant pel planeta a una distància de 296,758 km, tres quartes parts de la distància entre la Terra i la Lluna. Va passar desapercebut a causa de la manca de llum i, per tant, els científics no ho van veure venir.



Des de llavors, cap asteroide de tal grandària s'ha acostat tant a la Terra, i no s'espera que es torni a produir fins al 2028, quan arribarà l'enorme 153.814 (2001 WN5) de gairebé un quilòmetre de longitud. Però tampoc es preveu que colpege el planeta, ja que passarà a una distància de prop de 249,000 km, fins i tot més a prop del que ho va fer 2018 AH.





Però, què passaria si un asteroide de la mida de 2018 AH colpegés la Terra?





En general, pot ser difícil d'endevinar amb precisió, ja que la mida sovint varia. Però en aquest cas, els astrònoms tenen una molt bona idea de com destructiu seria exactament, perquè una cosa així va passar abans.





L'última vegada que un gran asteroide va colpejar el planeta va ser el 2013 a Rússia , quan un asteroide de 17 metres va explotar a l'atmosfera. Però l'últim impacte d'un asteroide d'aquesta mida va ser el 1908 sobre el riu Podkamennaya Tunguska a Rússia, i ara es coneix com l'esdeveniment de Tunguska.





Es creu que aquest asteroide va tenir aproximadament la mateixa mida que 2018 AH, si no més petit. Quan l'asteroide va explotar a l'aire a diversos quilòmetres per sobre de l'àrea, va produir una explosió massiva de 12 megatons i va causar una destrucció generalitzada al llarg de milers de quilòmetres. Això ho faria al voltant de 800 vegades més poderós que "Little Boy", la bomba atòmica d'aproximadament 15 quilotons que va detonar durant la Segona Guerra Mundial sobre Hiroshima, i 600 vegades més que "Fat Man", la bomba de 20 quilotons que va detonar a Nagasaki.





Segons l'Enciclopèdia Britànica, un informe del govern dels Estats Units en aquell moment afirmava que Hiroshima va patir 135.000 baixes, o més de la meitat de la població, i Nagasaki 64.000, un terç de la població. No obstant això, el nombre de morts per l'esdeveniment de Tunguska va ser extremadament baix, i es creu que només al voltant de tres persones van morir, a causa de la remota i escassament poblada que hi havia la regió. Però el mal encara era evident, amb uns 80 milions d'arbres completament aplanats. Un segon esclatant i un fort soroll que es va escoltar de llarg a llarg. Els tremolors i les ones d'aire es van sentir a llocs tan llunyans com Washington i Indonèsia.





"El cel es va partir en dos i el foc va aparèixer alt i ample sobre el bosc", va relatar un home que era a uns 65 quilòmetres al sud de l'explosió. "L'esquerda al cel es va fer més gran i tot el costat nord es va cobrir de foc", va dir. "En aquell moment vaig sentir tanta calor que no vaig poder suportar-lo com si la meva camisa estigués en flames; del costat nord, on hi havia el foc, va venir una calor forta. Volia arrencar-me la camisa i llençar-la, però després el cel es va tancar, i un fort cop va sonar, i em van llançar uns metres, vaig perdre els sentits per un moment, però després la meva dona va sortir corrent i em va portar a la casa", sentencia.





"Després d'això va venir aquest soroll, com si caiguessin roques o disparessin canons; la Terra va tremolar, i quan estava a terra, vaig pressionar el meu cap cap avall, tement que les roques l'esclafessin", ha assegurat. "Quan el cel es va obrir, entre les cases corria un vent calent, com de canons, que deixava empremtes a terra com senders, i feia malbé alguns cultius. Més tard vam veure que es van trencar moltes finestres, i al graner, una part del pany de ferro es va trencar".