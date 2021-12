La Rambla de Barcelona @ep





La població espanyola tem que les noves variants de Covid-19 retardin la tornada a la normalitat, segons les dades de l'estudi Essentials de Ipsos, que mostra que la preocupació per la incidència del virus també augmenta entre la població.





Concretament, les dades revelen que, de mitjana, el 79% de la població mundial tem que les noves variants de Covid-19 retardin la tornada a la normalitat . A Espanya el percentatge és lleugerament superior i és, juntament amb Itàlia, el país del continent on més preocupen les potencials conseqüències de noves variants (tots dos amb un 82%).





Aquest mateix estudi revela que, de mitjana, el 50% de la població mundial considera que la situació és fora de control i el 71% creu que hi haurà una altra onada d'infeccions per Covid-19 al seu país. La preocupació davant aquesta possibilitat augmenta a Europa respecte al mes anterior, a excepció del Regne Unit, on cau 7 punts, fins a situar-se al 78%. Per part seva, la població espanyola es mostra més optimista que la dels països del seu entorn i presenta el percentatge més baix, un 65%.





Davant la possibilitat que es vacuni el grup dels menors d'entre 5 i 11 anys, només el 39% de la població global declara estar disposada a vacunar els seus fills en cas que hi hagués una vacuna disponible, cinc punts menys respecte al mes anterior. Espanya presenta un percentatge lleugerament inferior, del 36%, però amb una caiguda brusca, de 14 punts, respecte al mes d'octubre, mantenint-se, però, com el país de l'europeu amb més intenció de vacunar els més petits.