Agbar desenvolupa una solució que permet identificar la nova variant òmicron en aigües fecals

Laboratori d'Agbar /@Agbar





Agbar ha desenvolupat un nou sistema de caracterització de variants de SARS-CoV-2 a les aigües residuals que permet la identificació de la nova variant òmicron. Aquesta eina combina tècniques de diagnòstic molecular avançat basades en genòmica ambiental que permeten monitorar l'evolució del virus i les seves variants, així com la identificació de possibles noves mutacions que es transformin en noves variants, ha explicat la companyia en un comunicat.





La incorporació d'aquesta nova funcionalitat permet ampliar les solucions de monitoratge i predicció ja implementades. A més, compleix les recomanacions de la UE 2021/472, que suggereixen l'aplicació de mètodes de seqüenciació d'alt rendiment en aigües residuals de manera quinzenal com a sistema de vigilància i seguiment de les noves variants.





EL SISTEMA





Amb la tecnologia desenvolupada per Agbar, a través de la xarxa de laboratoris del grup, Labaqua, els gestors públics tenen accés a totes les dades a través d'un mapa dinàmic del municipi amb una sectorització per zones d'influència, cosa que facilita la detecció de l'origen del virus, per ajudar a adoptar mesures efectives davant de nous brots.





La solució, anomenada COVID-19 City Sentinel, és el resultat d'una estratègia de recerca d'AGBAR a Espanya per desenvolupar solucions innovadores per contribuir a la lluita contra la pandèmia. Actualment, aquesta solució està implantada a més de 100 municipis a Espanya, estudiant el comportament de les aigües residuals de més de 13 milions d'habitants.