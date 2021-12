Aquest és el futur insegur del metavers que prediu el president executiu de Telefónica

Meta /@EP





L'arribada del metavers -un món virtual en què s'interactua mitjançant avatars i es viu una experiència immersiva- sembla que és a tocar. Aquesta tecnologia que fins ara només s'assemblava a una pel·lícula de ciència-ficció, actualment s'endinsa en l'ecosistema tecnològic mundial gràcies a empreses com Facebook.





Així, Mark Zuckerberg fa tan sols un mes anunciava el canvi de nom de la seva “companyia del like” a Meta, ja que es dedicarà especialment a la creació d'aquest univers paral·lel que és el metavers. Mentre que uns celebren la disrupció de Zuckerberg, altres temen que sigui un món tan desconegut que els "dolents" l'aprofitin per delinquir o que, simplement, sigui insegur perquè no hi hagi normes a seguir o lleis que posin un límit.





Sobre aquest tema s'ha pronunciat el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durant la sessió inaugural de les XV Jornades del CCN-CERT sobre ciberseguretat, on ha afirmat que "si deixem que cada empresa tecnològica creï els seus metaversos, tindran el seu propi país, el seu propi univers, amb la seva pròpia moneda, amb els seus objectes, les seves obres d'art, amb les cases". Per tant, "cadascú tindrà les seves legislacions".





Per aquest motiu, el responsable de Telefónica, l'empresa de telecomunicacions més gran d'Espanya, ha fet una crida a la regulació perquè les companyies puguin competir en aquest metavers en igualtat de condicions i, el que és més important, perquè aquests mons s'adaptin al món físic.





"Tenim l'obligació de comprendre aquests nous mons i establir valors. Hem d'establir una nova constitució digital", defensa el president executiu de Telefónica. Com explica Pallate, les dades de les persones són part de la seva dignitat i aquestes no s'han de poder vendre i mercadejar com si fos qualsevol bé. D'aquí ve la necessitat de legislació sobre això, una legislació que protegeixi els ciutadans a la xarxa i al metavers.