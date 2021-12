Vacunòlegs criden a la calma i denuncien que s'està "exagerant" amb la variant òmicron

Vacuna /@EP





El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Amós García Rojas, ha apel·lat aquest dimecres a "la tranquil·litat" davant l'aparició de la variant òmicron de la covid-19 i ha qualificat d' "exagerades" algunes de les mesures de contenció decretades, com la cancel·lació de vols des del sud d'Àfrica.





Abans d'intervenir en una jornada a la Universitat de La Laguna sobre els “aprenentatges” que està deixant la pandèmia a Europa, Àfrica i Amèrica, García Rojas ha indicat que la comunitat científica, i, per extensió, la societat en general "ens hem d'ocupar, vigilar i fiscalitzar" aquesta nova soca.





"Però això no ens ha de col·locar a la trinxera de l'alarma, sinó de l'alerta. Cal vigilar-la amb tranquil·litat" perquè l'òmicron "sorgeix fruit d'una sèrie de mutacions superiors a les habituals, alguna de les quals són noves". Tot i això, el científic entén que les vacunes actuals "possiblement tenen un cert perfil de protecció" davant d'aquesta nova variant, "si no total, almenys parcial".





"Potser", ha prosseguit l'epidemiòleg, les vacunes actuals poden tenir "una certa baixada de la seva efectivitat" amb aquesta mutació, "però això està per veure". García Rojas ha insistit que "la por" és la que està imperant, "no l'anàlisi assossegada i rigorosa".





I això passa, a parer seu, perquè "estem a l'escenari on estem: amb una tercera onada a diversos països europeus a la qual se suma aquesta nova variant que encara no hi ha evidència científica sòlida sobre com pot evolucionar". "Això crea una situació de tensió a tot arreu que articula una sèrie de mesures que, al meu entendre, potser han estat exagerades", ha asseverat.





MÉS IMPACTE A ÀFRICA QUE A EUROPA





El que sí que té clar el president de l'Associació Espanyola de Vacunologia és que la variant òmicron tindrà a l'Àfrica "un impacte molt superior" al de, per exemple, Europa, "pel flux divergent de les vacunes entre països rics i pobres".





García Rojas ha posat èmfasi que els països desenvolupats acumulen el 80% de les vacunes, "moltes" de les quals acaben caducant, mentre que en els que estan en vies de desenvolupament "segueix sent un somni" disposar-ne. Això, a més d'"una situació tremendament injusta", implica que en aquestes zones més empobrides continuarà havent-hi contagis i amb ells noves possibilitats de més mutacions i variants que "ens acabarien afectant a tots".





Carlos Faria Brito, director del servei de prevenció de malalties de Cap Verd, ha assenyalat que a banda de vacunes, la solidaritat de la comunitat internacional s'ha de traduir també en ajuda per reforçar el sistema de salut d'aquests països. Ha abundat que no només és qüestió de tenir vacunes, sinó de ser capaços d'administrar-les, però a més cal infraestructura per a la detecció precoç dels contagis, per a la vigilància epidemiològica, per a la formació de professionals o per disposar de laboratoris.





Faria Brito ha indicat que els països de l'Àfrica Occidental estan vivint en aquests moments una tercera onada de la pandèmia de covid-19 i els seus sistemes de salut són "febles" per afrontar els reptes que planteja aquesta crisi sanitària.





MANTENIR EL "DISCURS PREVENTIU"





El president de la Societat Espanyola de Vacunologia ha advertit, així mateix, que encara que Espanya està en una millor situació que alguns dels seus veïns,"encara hi ha gent sense vacunar", i, a més, "som on som. No podem sostreure'ns que hi ha una àmplia difusió del virus a diversos països europeus".





Per això, García Rojas ha defensat continuar vacunant i mantenir el "discurs preventiu" i l'adopció de mesures com l'ús de màscares, rentar-se les mans o la distància social. "Això serveix per a la variant òmicron" i per a totes, "independentment de la lletra de l'alfabet grec" amb què es nomeni cadascuna.





"Quina mena de Nadal tindrem? No ho sé, veurem com segueix això. Però en qualsevol cas és esperable que potser no sigui com la de l'any passat, però tampoc com el de fa dos", ha conclòs.