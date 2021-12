La taula de reindustrialització de Nissan passa a un "pla B" perquè torni GWM

Manifestació d'un miler treballadors de Nissan davant del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) /EP







La taula de reindustrialització de Nissan ha activat el projecte del hub d'electromobilitat en espera de Great Wall Motors (GWM), després de la contraoferta "millorada" traslladada pel Govern i la Generalitat a la companyia xinesa.





Així ho ha explicat el president de la secció sindical de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, després de la celebració de la reunió de la taula d'aquest dimecres, després de finalitzar una manifestació d'un miler de treballadors de Nissan davant del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per exigir més implicació a les administracions i avançar en la reindustrialització.





El representant sindical ha explicat que aquests dies el procés amb GWM ha tingut una sèrie de paralitzacions després de qüestionar algunes coses i, per això, durant dimarts, van estar treballant amb les administracions per crear accions "que contrarestin aquesta opinió".





Preguntat per una nova proposta per instal·lar una planta per al manteniment de blindats militars d'un grup d'empreses, Ruiz ha sostingut que encara no és a sobre de la taula i que cal analitzar.





Fonts consultades per Europa Press han explicat que aquesta proposta s'ha endut a la reunió d'aquest dimarts i que ocuparia 150.000 metres quadrats dels 500.000 que té el solar de Nissan a la Zona Franca, inclòs el circuit de proves.





REUNIÓ AMB GWM



"S'està treballant també en una reunió entre el Govern, la Generalitat i el president de la companyia xinesa per clarificar el seu posicionament", ha afegit. Ha indicat també que, en un període inferior a una setmana, GWM hauria de donar una resposta sobre els seus plans amb les plantes i que la proposta presentada és “competitiva”.





“Estem disposats a treballar per buscar la millor fórmula perquè es compleixin els objectius i volem un projecte industrial, amb totes les opcions a sobre de la taula”, ha conclòs.