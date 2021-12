Mor el periodista Josep Maria Francino, un dels primers directors de Catalunya Ràdio

Josep Maria Francino /@Ed.Calligraf







Ha mort als 74 anys el periodista vallesà, Josep Maria Francino, conegut al sector com a Xino, un dels primers directors de Catalunya Ràdio, segons ha confirmat l'emissora pública catalana.





El també músic i amant dels Beatles va tenir un trajectòria dilatada en càrrecs directius a diverses emissores, com ara Ràdio 4, que també va dirigir, a Ràdio Terrassa, on va debutar com a periodista, o a COM Ràdio, on va ser cap de programes.





També va ser director adjunt del projecte Emissores de la Generalitat de Catalunya l'any 1983. La mort de Francino ha generat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, on es recorda la seva dimensió professional i humana i se'l considera una persona "fonamental" en la història de la ràdio a Catalunya.





També s'ha fet ressò de la mort de Francino, Edicions Cal·lígraf, on s'han mostrat "consternats" per la notícia. "Home de ràdio, músic i beatlemaníac, autor de 'Beatlemania. Una crònica personal'. Xino in the sky with Lennon and George", piula l'editorial a Twitter.