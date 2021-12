Protecció Civil activa el pla Ventcat i avisa del fenomen del torb al Pirineu

Arxiu /@EP





Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) al Pirineu i Prepirineu a partir de dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu fortes ratxes de vent a partir de dijous a la tarda i la matinada de divendres. En concret, s'esperen ratxes superiors als 90 km/h, sobretot al Ripollès, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Cerdanya.





A les cotes altes de muntanya, degut a la previsió de nevades en alguna de les zones afectades pel vent, s'ocasionarà el fenomen del torb. Per això, demana extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i reduir la velocitat. De fet, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en la mobilitat però també en les activitats a l'aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques o arbres com també a les zones rurals.





Demana evitar aquestes zones arbrades mentre bufi el vent fort i recomana que les activitats previstes a l'exterior només es facin si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d'objectes que puguin produir danys.





També avisa que cal tenir especial cura amb els elements mòbils tipus carpes o similars i amb la proximitat de bastides i murs de tancament susceptibles de ser inestables. A nivell preventiu, en àmbits urbans cal retirar elements inestables de façanes i balcons i si cal també decoracions nadalenques. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.