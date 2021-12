Parera pregunta a Colau si l'ANC tenia permís per projectar la imatge del Rei a la plaça Espanya

Imatge del Rei Felip VI cap per avall a les Torres Venecianes de plaça Espanya /@EP







La presidenta del grup municipal de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Eva Parera, ha preguntat al Govern de Colau si l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) tenia permís per projectar la imatge del Rei Felip VI cap per avall a les Torres Venecianes de plaça Espanya aquest dilluns amb motiu de la visita del monarca a Barcelona.





Parera ha insistit que si, en cas de no disposar de permís, tenen previst sancionar l'ANC per un ús privatiu no autoritzat de l'espai públic de l'entorn de la plaça d'Espanya, ha informat el grup municipal aquest dilluns en un comunicat.





En aquest sentit, la regidora ha demanat explicacions al Govern municipal per "evitar que es faci servir políticament l'espai públic i vetllar perquè les accions il·legals que duguin a terme entitats polítiques tinguin conseqüències".