Reunió "in extremis" entre el PSOE i ERC per salvar els Pressupostos per al 2022

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián







El PSOE i ERC s'han reunit aquest dimecres a les 18.00 hores per videoconferència per intentar resoldre la nova crisi que ha sorgit entre el Govern i el seu soci parlamentari a compte de la futura llei audiovisual, i que amenaça la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2022 quan estava ja pràcticament lligada, segons informen a Europa Press fonts de la negociació.





A la trobada telemàtica d'aquesta tarda hi han participat, per part del Govern i el PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaño s; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; i el portaveu al Congrés, Héctor Gómez. Pel que fa als republicans, estaran el portaveu parlamentari, Gabriel Rufián; i els dirigents d'ERC, Marta Vilalta i Josep Maria Jové. La reunió es produeix després d'una altra reunió de caràcter tècnic que s'ha produït aquest dimecres al matí.





EL POLÈMIC 6% I LES PLATAFORMES MULTINACIONALS





Els socialistes intenten mitigar així el malestar que ha generat a ERC la confirmació que les plataformes internacionals com Netflix o HBO no estaran obligades a complir la quota d'un 6% de continguts en llengües cooficials que preveu el projecte de llei General de Comunicació Audiovisual.





Aquesta quota a les grans productores -incloses les esmentades plataformes internacionals- va ser precisament una de les condicions que van posar els independentistes per donar suport als Pressupostos. Tot i això, fonts de l'Executiu han aclarit aquest dimarts, després de presentar-se la norma, que no es pot aplicar aquesta quota a empreses que no tinguin la seu a Espanya pel principi de país d'origen de la directiva europea.





Aquest aclariment aviat va generar el rebuig dels republicans i un gran malestar, ja que, segons fonts de la formació catalana, no és cert que aquesta normativa europea eximeixi aquestes plataformes internacionals de complir amb aquest nou requisit que ERC va pactar amb el Govern implantar.





MILLORAR LA NORMA O QUEDAR-SE SENSE COMPTES





Després d'amenaçar ERC de no recolzar aquesta norma i posar fins i tot en risc l'aprovació definitiva dels PGE al Senat, fonts governamentals han assegurat aquest dimecres que l'Executiu està disposat a millorar la llei audiovisual durant la tramitació parlamentària al Congrés que s'iniciarà ara. Això sí, avisen que haurà de ser sempre dins dels marges de les directives europees.





A més del malestar que ha generat a ERC, la norma tampoc compta amb el vistiplau d' Unidas Podemos, tal com ha reconegut el president del grup parlamentari al Congrés, Jaume Asens, que fins i tot ha arribat a reconèixer que ara són més a prop del 'no' que del 'sí'. Tot i això, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, s'ha mostrat després més conciliadora, i s'ha mostrat convençuda que aconseguiran pactar amb els socialistes els canvis necessaris perquè la llei tiri endavant amb consens.





En aquest context, els principals negociadors socialistes intenten calmar els ànims d'ERC, ara que els comptes públics acaben d'arribar al Senat, i tornaran a necessitar els vots de la formació catalana per tirar endavant -si no en tenen, les opcions es compliquen -.





LASTRA GARANTEIX QUE EL PSOE COMPLEIXI ELS SEUS ACORDS



Mentrestant, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés que tenen "un bon acord amb ERC" i que continuaran parlant. "No hi haurà més problemes, saben que complim els nostres acords i que aquesta vegada serà així", ha garantit.





Per la seva banda, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, responsable de la llei, ha assegurat aquest dimecres que l'executiu està "molt obert" a negociar la llei audiovisual amb els grups parlamentaris al Cong reso, però ha advertit que la norma "no pot contradir la normativa europea".





"El projecte de llei arribarà els propers dies al Congrés i s'inicia un procés de negociació en què estarem molt oberts a la negociació amb els grups com sempre fem", ha explicat la vicepresidenta en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, alhora que ha emfatitzat que "tot el projecte de llei té unes quotes tremendament complexes "i que no poden fer una cosa que "contradigui la directiva" europea.