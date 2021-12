Tornen els Premis 50+ Emprende: "Volem valorar el que la societat penalitza, les arrugues i els cabells blancs"

Fernando Lallana, Gloria Juste, Paloma Casas i Antonio Mena (d'esquerra a dreta) @catalunyapress





La III Edició dels Premis +50 Emprende ja està en marxa. L'equip responsable de l'esdeveniment està fent una gira per Espanya, a manera de caçatalents, per trobar els millors emprenedors entre els més grans de 50 anys. Aquest dimecres han fet parada a Barcelona on han pogut escoltar les propostes dels participants.





Els Premis +50 Emprende neixen de la mà de 02:59 Films, la productora audiovisual del llargmetratge “Avis” (Santiago Requejo, 2019) i són impulsats conjuntament amb Generación SAVIA, un projecte sense ànim de lucre de la Fundació Endesa en col·laboració amb Fundació més humà.







"Ens uneix el convenciment d'un necessari canvi cultural per fer front als prejudicis i la discriminació per edat en l'àmbit professional. Una qüestió que afecta al voltant del milió de persones més grans de 50 anys que han estat desvinculades prematurament dels seus llocs de treball", expliquen a la seva pàgina web.





La directora de projectes de Fundació Endesa, Gloria Juste, ha explicat a CatalunyaPress que al projecte Generación SAVIA "tracten de promoure l'ocupabilitat en el col·lectiu més gran de 50 anys". Per això, en conèixer que es realitzaria una pel·lícula com 'Avis: Mai és tard per emprendre', van decidir participar: "Ens unim, primer a l'etapa de la pel·lícula i després creant aquests premis per tractar de donar-los veu, donar-los llum", afirma Juste.





"Ens impressiona la quantitat de gent creativa que hi ha a Espanya, i per això volem donar-los un escenari perquè puguin presentar els seus projectes, i presentar-los a certs inversors com Business Angels perquè els puguin fer. L'èxit és que materialitzin la seva iniciativa", ressalta la directiva de Fundació Endesa.







En el mateix sentit es pronuncia el seu company, Antonio Mena, coordinador de projectes de la Fundació Endesa: "Tenim l'objectiu de valorar el talent dels professionals més grans de 50 anys. Veiem que l'emprenedoria i l'autoocupació són una de les sortides principals d'aquest col·lectiu poblacional i entenem que és una necessitat social impulsar aquests premis que intenten valorar les seves iniciatives”.





El director dels premis, Fernando Lallana, defineix de forma el sentit d'aquests premis: "Volem recalcar el que la societat penalitza: les arrugues i els cabells blancs". Lallana lamenta que la situació laboral dels més grans de 50 segueixi sent una mica "opaca" per a la societat. "A Espanya hi ha al voltant d'1 milió i mig de persones que han sortit del mercat de treball", afirma en declaracions a PressDigital.





"L'emprenedoria és una via perquè aquestes persones puguin continuar prolongant la seva vida professional", sosté Lallana, esperant que d'aquesta edició surtin nous projectes que aconsegueixin reinserir al mercat laboral persones que havien estat expulsades. Renovar-se o morir, diuen.