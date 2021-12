Al Mundial de Qatar es podrà ser homosexual, però no públicament

Estadi on es disputarà el Mundial a Qatar





El director del comitè organitzador del Mundial de futbol Qatar 2022, Nasser Al Khater, ha assegurat aquest dimarts que Qatar és un "país tolerant" i que donarà la benvinguda a la comunitat LGTBI, malgrat les denúncies de les organitzacions de Drets Humans, que han posat el focus en els drets dels treballadors, les dones i les persones homosexuals.

A només un any que se celebri la copa de la FIFA, Al Khater ha dit que des que Qatar va ser

acusat de la compra de vots per a l'elecció del Mundial ha estat tractat "injustament", una

situació que podria revertir-se si els espectadors i assistents a la competició comproven que

"la gent no se sent insegura al país", ha respost a la CNN.





Preguntat sobre la por a acudir a Qatar que va manifestar Josh Cavallo, el futbolista australià que fa unes setmanes va fer pública la seva homosexualitat, Al Khater ha declarat que no té res a témer, ja que el seu país és "tolerant i acollidor". "És benvingut a Qatar i el convido a venir també abans del Mundial", ha assegurat, garantint la seguretat dels aficionats, sigui quina sigui la seva condició sexual.







Tot i això, repreguntat per la periodista, el director ha afirmat que en altres països existeix "una tolerància més gran envers les mostres públiques d'afecte" entre persones del col·lectiu LGTBI. Però a "a Qatar i a tota la regió som molt més pudorosos i conservadors. Així, demanem respecte als aficionats i estem segurs que respectaran aquesta qüestió. Nosaltres respectem altres cultures i confiem que altres cultures respectin la nostra".





ABUSOS A TREBALLADORS I "LLEIS ANTIHOMOSEXUALS"





Amnistia Internacional (AI) va denunciar en un comunicat al novembre abusos contra els treballadors migrants i va exigir mesures "urgents" per agilitzar el procés de reforma del sistema kafala, la legislació laboral basada en el patrocini. De fet, des que va començar la construcció de grans infraestructures per al Mundial han mort prop de 6.500 migrants de països com l'Índia, amb 2.711 morts, el Nepal (1.641) o el Pakistan (824), entre d'altres.





Aquesta xifra suposa que almenys 12 migrants moren cada setmana, morts que no es consideren com a accidents laborals i que són catalogades com a morts naturals, amb causes tan diverses com fallades cardíaques i respiratòries, suïcidis o accidents de cotxe. Les organitzacions de Drets Humans insisteixen que Qatar encara manté "lleis antihomosexuals", ja que condemna l'homosexualitat amb almenys cinc anys de presó.