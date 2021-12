Serrat s'acomiadarà el 2022 dels escenaris amb una darrera gira que acabarà a Barcelona

El cantant Joan Manuel Serrat intervé en l'homenatge al poeta uruguaià Mario Benedetti - @EP







El cantant català Joan Manuel Serrat, de 77 anys, baixarà l'any 2022 dels escenaris, amb una darrera gira de concerts que iniciarà el proper 27 d'abril al Beacon Theatre de la ciutat de Nova York i acabarà el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.







Segons ha informat en un comunicat, després de la pandèmia i després d'una "inactivitat forçosa", el català tornarà a la música en directe amb una última gira que es dirà 'El vicio de cantar 1965-2022', amb què Serrat es vol acomiadar "personalment del públic amb què ha compartit vida i cançons durant més de mig segle".





Serrat va néixer a Barcelona el 1943. Cantautor, compositor i poeta, és una de les figures més destacades de la cançó moderna tant en llengua espanyola com catalana.





Entre els seus treballs destaquen títols com 'Cançons tradicionals', 'La paloma', 'Per al meu amic', 'Retratos, 'Canciones de amor', 'La mujer que yo quiero', 'Cada loco con su tema', 'Sinceramente teu', 'Poema de amor', 'Utopía', 'Nadie es perfecto', 'El gusto es nuestro' (amb Ana Belén, Miguel Ríos i Víctor Manuel) o 'Dos pájaros de un tiro' (amb Joaquín Sabina) y cançonss com 'Mediterráneo', 'Penélope', 'Lucía', 'Bienaventurados' o 'Palabras de amor', entre d'altres.





Pioner del que es va denominar 'Nova Cançó' catalana, el 1968 va ser elegit per representar Espanya a Eurovisió amb la cançó 'La, la, la', composta per Manuel de la Calva i Ramón Arcusa (del Duo Dinámico). Serrat volia cantar-la en català i va ser finalment Massiel qui la va interpretar en castellà i va guanyar el festival de la cançó. Ha publicat més de 30 discos editats al llarg de la carrera, tant en llengua castellana com en català.