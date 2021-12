Rajoy reclama suprimir l'acusació popular pels "judicis paral·lels" com els que van patir Barberá i Camps

Mariano Rajoy @ep





L'expresident del Govern Mariano Rajoy ha alertat aquest dimecres contra "judicis paral·lels" com els que van patir al seu dia l'exalcaldessa de València Rita Barberá i l'expresident Francisco Camps i ha afirmat que aquest tipus de fets demostren que necessiten "vacunes eficaces" no només contra la pandèmia sinó també “contra el populisme”. A més, ha demanat suprimir l'acusació popular de la qual, segons ha dit, ell ha estat víctima perquè "només serveix per fer política" i "posar molta gent honorable en dubte".





Rajoy ha llançat aquestes reflexions a la presentació del seu llibre 'Política per a adults' (Plaça&Janés) al Casino de Madrid, que ha comptat prèviament amb la intervenció el periodista Carlos Herrera. A l'acte hi han assistit gairebé tots els seus ministres, però la foto més buscada ha estat la de Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso després de més de mes i mig sense coincidir, al mig del pols pel control del PP de Madrid.





En el seu discurs, ha assegurat que el seu llibre se centra en el populisme, que és un dels "reptes més grans als quals s'enfronten les democràcies liberals" . "Adán és un populista, és el que arriba nou i es creu que amb ell arriba tot perquè tot això anterior al seu adveniment al món, no existeix", ha emfatitzat.





Segons ha subratllat, en els darrers temps s'ha produït un procés d'infantilització. "Els polítics han d'actuar com a adults, però no només ells, també els periodistes, els banquers, els empresaris, els sindicats i qualsevol persona que es preï", ha postil·lat.





Rajoy ha advertit que el populsime és "contagiós" i ha destacat el que passa ara amb els "particularistes", els que parlen de "què hi ha del meu" o el fet que hi hagi 17 partits asseguts al Congrés, cosa que dificulta la governabilitat.





"120 PORTADES EN TRES ANYS"





A més, ha denunciat la "demagogia dels judicis paral·lels" i l'"honor dels innocents", citant el cas de Rita Barberá i Francisco Camps. "120 portades en tres anys en un diari nacional i mai ha estat condemnat per cap tribunal", ha afirmat, collint un aplaudiment de l'auditori, per afegir: "Necessitem vacunes eficaces contra la pandèmia, però també contra el populisme".





Com fa al seu llibre, l'expresident del Govern ha defensat la institució de la monarquia i el Rei Joan Carles "atropellat immisericordement i injustament en aquest país" . De nou, ha aconseguit una ovació de la sala.





També ha dit defensar la independència de la Justícia i ha proposat algunes reformes, com ara la supressió de l'acusació popular. "He anat dues vegades a l'Audiència Nacional i allà m'he trobat en to inquisitorial tres acusacions del PSOE, una d'IU, una altra del senyor Boye, que no sé què li ha passat amb el seu despatx, i algun altre més", ha ressaltat.





Segons l'expresident del Govern, a "cap país d'Europa existeix l'acusació popular" perquè "només serveix per fer política, per retardar els procediments i posar molta gent honorable en dubte".





CRÍTICA LES "CONTRAREFORMES" DE SÁNCHEZ





Rajoy s'ha mostrat partidari del "consens" en els temes que són "regles del joc". Això sí, ha dit que l'acord a què va arribar el PSOE "amb tots els que ha arribat, suposa vulnerar allò que va ser l'esperit de la Transició".





"Ara se li demana a l'oposició que arribi a enteniments. Però com es pot arribar a enteniments amb algú que està coalitzat i governa, si se'l pot dir així, amb Bildu i partits que no creuen a Espanya i el que volen és liquidar-la?", s'ha preguntat, per afegir que ell creu en el "bipartidisme".





Finalment, ha apostat per fer reformes davant de la situació econòmica i ha criticat les "contrareforma" de Pedro Sánchez amb les pensions o la reforma laboral. "No es pot fer reformes per pur sectarisme", ha ressaltat.