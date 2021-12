Els contactes dels infectats amb òmicron hauran de guardar quarantena

La ministra de Sanitat, Carolina Darias @ep





El Ministeri de Sanitat ha actualitzat aquest dimecres el seu document d' Estratègia de Detecció Precoç, Vigilància i control de COVID-19 per establir que les persones vacunades que hagin tingut contacte amb algun cas d'òmicron hauran de guardar quarantena, igual que els que ho hagin tingut amb infectats per les variants beta i gamma.





"La confirmació del tipus de variant no sol estar disponible en el moment del diagnòstic de manera que aquesta mesura s'ha d'aplicar també a aquells casos en què existeixi sospita bé per informació preliminar a través de PCR específica bé perquè el cas formi part d'un brot que inclogui casos produïts per aquestes variants", afegeix el document.





A més, estableix que hauran de complir igualment quarantena les persones amb immunodepressió i els contactes dels casos en què se sospiti una transmissió a partir de visons.





El Ministeri de Sanitat ha implementat les prestacions del sistema de gestió dels controls sanitaris d'entrada a Espanya Spain Travel Health (SpTH), incorporant les mesures de control aprovades pel Govern davant de la variant òmicron de la COVID-19.





Tal com ha explicat el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació del Ministeri de Sanitat, Juan Fernando Muñoz, des d'aquest dissabte, mateix dia que es van publicar al BOE, l'SpTH incorpora les mesures d'aplicació als viatgers procedents de els 7 països declarats d'alt risc (Sud-àfrica, Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia i Zimbabwe).





Així, es permet a l'autoritat sanitària espanyola comptar amb la traçabilitat dels viatgers de vols procedents o que hagin estat en aquests països en els darrers 10-15 dies, i per als quals s'ha habilitat un itinerari de control específic davant de la COVID -19 i la variant òmicron, consistent en la petició de vacunació i prova de detecció d'infecció activa (PDIA), realització de tests d'antígens a l'arribada a Espanya i quarantena obligatòria de 10 dies.





Aquest mateix cap de setmana i, amb l'entrada en vigor de les noves mesures de control sanitari contingudes a la Resolució de la Direcció General de Salut Pública publicades al Butlletí Oficial de l'Estat, s'ha controlat unes 275.000 persones: 140.000 que van arribar a Espanya el dissabte 27 de novembre i 135.000 més el diumenge, dia 28.





D'altra banda, el Ministeri de Sanitat, a través d'un document del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) que dirigeix el doctor Fernando Simón, ha recomanat establir límits al nombre de participants en esdeveniments socials i públics i socials, "especialment durant les celebracions de les festes nadalenques", "a causa del context epidemiològic actual" ia "les incerteses associades a la variant òmicron", a més d'"una possible disminució de l'efectivitat vacunal amb el temps".