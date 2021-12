The Banker nomena CaixaBank 'Banc de l'Any 2021 a Espanya'

CaixaBank ha estat reconegut 'Banc de l'Any 2021 a Espanya' per la revista britànica The Banker, del Grup Financial Times. D'aquesta manera, i per primera vegada a la seva història, CaixaBank rep en un mateix any el màxim reconeixement nacional per les publicacions econòmiques The Banker, Euromoney ('Millor Banc a Espanya 2021') i Global Finance ('Millor Banc a Espanya 2021') ).





José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat - /@caixabank









La revista The Banker ha destacat CaixaBank en un exercici en què, després de la seva fusió amb Bankia, s'ha convertit en líder destacat del mercat espanyol tant en nombre d'actius com de clients, amb quotes de mercat reforçades als principals segments del negoci . El seu model de negoci, molt diversificat i amb més escala, la seva fortalesa financera, la seva aposta per la innovació contínua i l'excel·lència del servei al client permeten a l'entitat fixar una base sòlida per assegurar-ne la rendibilitat sostenible en un entorn altament competitiu.







Per a José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, “aquest guardó posa en valor l'aposta decidida del banc pel creixement, la innovació i el model de banca socialment responsable. CaixaBank és avui una entitat més gran, sostenible i sòlida, amb vocació de lideratge, i preparada per fer front als desafiaments del sector financer europeu actual, mantenint-se fidel al seu compromís amb la societat i la retribució als seus accionistes. Els múltiples reconeixements internacionals ens animen a continuar treballant en la nostra manera diferent de fer banca, més propera i responsable”.





Per la seva banda, per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, el premi arriba en un moment molt important per al banc: “2021 ha estat un exercici excepcional per a CaixaBank, amb una intensa activitat comercial, un balanç reforçat amb sòlids nivells de capital i liquiditat, i un procés d'integració complex que s'ha completat amb èxit. Per això, aquest reconeixement és, sobretot, per als nostres empleats, gràcies a l'esforç dels quals hem pogut seguir donant suport als nostres clients i ajudant en el finançament d'empreses i famílies en tot moment, contribuint a la recuperació econòmica i mitigant els impactes negatius de la pandèmia”.





CaixaBank ha consolidat els últims mesos el seu volum de negoci fins a assolir els més de 963.000 milions d'euros (tanca de setembre), amb recursos totals de clients de 607.331 milions d'euros, un 46,2% més respecte al 2020. Mentrestant, la entitat ha reforçat la seva solidesa financera amb nivells òptims de capital i liquiditat, amb una ràtio de capital CET1 de 13% i actius líquids totals per més de 173.000 milions d'euros.









El banc compta amb sòlides quotes de mercat a Espanya, amb un 24,6% dels crèdits a llars i empreses, o un 21,6% de crèdits al consum, al tancament del setembre. La quota de mercat combinada de productes d'estalvi a llarg termini arriba al 29,2%, amb una quota del 33,8% al segment de plans de pensions, i del 24,7% al de fons d'inversió. A Portugal, l'entitat ha consolidat el seu negoci a través de BPI, el quart banc portuguès més gran per actius.





INNOVACIÓ I LIDERATGE DIGITAL





Gràcies a la seva estratègia d'experiència de client omnicanal, CaixaBank, a més de comptar amb la xarxa comercial més gran de la península, amb més de 6.000 oficines i 15.000 caixers, lidera la banca digital, amb un percentatge de clients digitals del 71,4% ( tancament de setembre).





El 2021, CaixaBank ha incorporat més innovacions gràcies al desplegament d'ATM Now, una plataforma tecnològica que ofereix als caixers automàtics la mateixa experiència d'ús de la banca digital que la que s'ofereix a mòbil i web. D'aquesta manera, CaixaBank es convertia en el primer banc del món en oferir una experiència totalment omnicanal, amb idèntic nivell de qualitat, imatge i servei a tots els seus canals digitals.





BANC ESPANYOL LÍDER EN FINANÇAMENT SOSTENIBLE I BONS SOCIALS





CaixaBank dóna suport, mitjançant la seva activitat, a iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient, que contribueixen a prevenir i mitigar el canvi climàtic, a impulsar la transició cap a una economia baixa en carboni i el desenvolupament social. Ha mobilitzat més de 24.300 milions en finançament sostenible durant els nou primers mesos del 2021, amb més de 8.000 milions formalitzats en finançament verd i ESG. Alhora, CaixaBank també ha participat en l'emissió de 16 bons verds, sostenibles o socials, per un valor de 16.300 milions, situant-se com el banc líder a Espanya i Portugal.











El 2021, l'entitat financera s'ha situat al cinquè lloc d'Europa en préstecs verds i sostenibles al League Tables Top Tier per volum, segons Refinitiv.





A més, la revista nord-americana Global Finance ha elegit CaixaBank 'Líder en bons socials a Europa Occidental 2021' a les seves ' Sustainable Finance Awards ', de nova creació.





AMPLI RECONEIXEMENT INTERNACIONAL





2021 ha estat per a CaixaBank un any de múltiples reconeixements internacionals. A més d'obtenir el màxim reconeixement nacional per part de les tres principals publicacions econòmiques sectorials -The Banker , Euromoney i Global Finance- , la premsa internacional ha guardonat l'entitat en múltiples àmbits:







Pel lideratge estratègic i visió de futur demostrats amb la fusió amb Bankia, CaixaBank ha rebut el premi a la ' Millor Transformació Bancària al Món 2021 ' per la revista Euromoney.





En l'àmbit de la banca digital, CaixaBank ha estat elegit 'Millor Banc digital en banca de particulars a Espanya 2021' per Global Finance, que també ho va reconèixer amb els guardons 'Millor disseny web de banca de particulars a Europa Occidental 2021' i a CaixaBank Now com la 'Millor aplicació mòbil bancària a Europa Occidental 2021'.





Quant a innovació, CaixaBank ha estat nomenat 'Banc més innovador del món 2021' als premis EFMA-Accenture Banking Innovation Awards, així com 'Banc més innovador a Europa Occidental 2021' als The Innovators Awards de Global Finance.





Finalment, pel que fa al negoci de Banca Privada, les revistes The Banker i PWM han destacat CaixaBank com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya 2021' i 'Millor Entitat de Banca Privada d'Europa a Anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial 2021'. Així mateix, Global Finance la va premiar com a 'Entitat de Banca Privada més Innovadora d'Europa Occidental' a les seves World's Best Private Bank Awards 2022 .