Juana Rivas: "He pagat força la part d'error que pogués tenir. Porto gairebé cinc anys sense el meu fill"

Juana Rivas @ep





Juana Rivas , la mare condemnada per un delicte de sostracció dels seus dos fills menors a dos anys i sis mesos de presó, ha assegurat aquest dimecres que ja ha "pagat força" per la "part d'error" que va poder tenir en el passat i ha recordat que va buscar "una sortida" perquè els seus fills "no segueixin patint. "I et sembla increïble que no t'ajudi a ajudar la justícia del teu país", ha assenyalat.





Així s'ha pronunciat Rivas en una entrevista a La Sexta quinze dies després que el Govern li concedís un indult parcial.





La de Marcena (Granada) ha assenyalat que, el que va fer, "al segle XXI encara és un error", però s'ha mostrat segura que els seus néts "es posaran les mans al cap" per la seva condemna. " Accepto que el 2021 és un delicte el que he fet, però només he estat protegint els meus fills", ha asseverat, alhora que ha reiterat que per sobre "del nivell legal", el seu "major dret i protecció " és defensar els seus descendents.





Rivas ha explicat que, malgrat que no hi ha una condemna que demostri que els seus fills siguin víctimes del seu pare, ha posat a les mans de les institucions i la Guàrdia Civil "fotografies i relats" dels seus fills. "Els rebia el cap de setmana i em queia el món a sobre. Els acompanyava a dutxar-se i els veia plens de cops. Sentia que ningú ens estava escoltant", ha subratllat.





Així, ha lamentat que el procés judicial a Itàlia sigui civil i no "hagin volgut entrar en el penal". “ La meva advocada penal mai ha estat escoltada. Ha aportat escrits intentant obrir una investigació sobre el maltractament i mai s'ha volgut entrar. El fiscal no ha escoltat; s'està tractant un tema de custòdia en una situació normal ”, ha denunciat.





Juana Rivas ha defensat durant aquest temps que se'n va anar el 2016 amb els seus dos fills d'Itàlia --on tenien fixada la seva residència habitual-- sense el consentiment patern per fugir dels maltractaments dels quals acusa la seva exparella i pare dels menors , que el 2009 va ser condemnat per un delicte de lesions en l'àmbit domèstic.





Ja a l'estiu del 2017, Rivas va passar un mes amb els nens en parador desconegut incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, fet que va motivar el procés judicial que va suposar la seva condemna per sostracció de menors.