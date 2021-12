Un gihadista que va deixar morir encadenada a una nena de 5 anys es desmaia al ser declarat culpable de genocidi

El condemnat es tapa la cara al judici @ep





Un fanàtic de Daesh que va encadenar una nena yazidi de cinc anys a 50 ° C i la va deixar morir de set va ser declarat culpable de genocidi. Taha al-Jumailly es va desmaiar quan va ser declarat culpable de delictes, inclòs l'assassinat del jove, després d'un judici històric a Frankfurt.





Daesh va massacrar milers de yazidis després d'apoderar-se del seu territori a Síria i l'Iraq el 2014, però al-Jumailly és el primer gihadista del món a ser declarat culpable de genocidi contra el grup minoritari.





També va ser condemnat per crims de lesa humanitat, crims de guerra i tracta de persones, per la qual cosa ha estat empresonat de per vida . L'assassí, de 29 anys, va comprar la nena i la seva mare com a esclaves el 2015.





Quan la nena va mullar el matalàs, va fer que tots dos es quedessin fora sota el sol abrasador. La nena va morir i la seva mare, Nora, va patir greus cremades. El tribunal va determinar que l'iraquià al-Jumailly va assassinar la nena perquè volia acabar amb els yazidis.



Un sol assassinat d'aquest tipus es classifica com a genocidi a Alemanya, un dels pocs països que processa els gihadistes per crims contra el grup. Al-Jumailly va ser extradit allà després d'estar detingut a Grècia el 2019.





La seva dona alemanya Jennifer Wenisch va ser empresonada durant deu anys el mes passat per no fer res per salvar la nena.